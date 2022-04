A dél-lengyelországi Tátrai Nemzeti Park őrei egy magányos medvebocsot figyelnek, amelyet többször láttak az egyik sípályán és környékén - adta hírül a Notes from Poland.

A szakértők azt mondják, hogy sürgősen meg kellene találni a medvemamát, mert nélküle kiszámíthatatlanul viselkedik a kis maci. A biztonság kedvéért többször lezárták a sípályát, hogy nyugalmat és helyet adjanak a csatangoló állatnak.

A medvecsaládot a tavasz közeledte csalogathatta elő a vadonból - olvasható a park honlapján, megosztva egy videóval, amelyen a bocs látható, amint keresztezi a pályát nem sokkal egy éppen közeledő síelő előtt.

Az hagyján, hogy a kicsi medve is veszélyes lehet az emberekre - mint ahogy ez fordítva is igaz -, de a közelben lehet a kedves mama is, akivel már tényleg jobb nem találkozni testközelből.

Lengyelországban becslések szerint 110 barnamedve él, többségük a Bieszczady-hegyekben - derül ki a WWF nemzetközi természetvédő szervezet adataiból. A Tátrában 50-60 példány fordulhat meg, akik többsége a hegység szlovákiai oldalán sertepertél. A nemzeti park környékén a bocson és a mamáján kívül több medve is megfordulhat.

A szlovákiai oldalon nemrégiben lelőttek egy medvét, aki kezdett szemérmetlenül viselkedni a turistákkal, és ezért veszélyesnek ítélték.

A világ másik végén, Kaliforniában egy családi ház pincéjében egy mamamedve tért téli nyugovóra három saját és egy örökbe fogadott gyermekével. A lakók csak akkor jöttek rá, hogy nem a szomszéd horkolását hallják, amikor a macik felkeltek és útnak indultak az erdőbe - írta a Guardian.