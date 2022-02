A rendelettervezet 220 barnamedve kilövésére tesz javaslatot. A 80 egyedes beavatkozási kvóta keretében azokat az egyedeket lőhetnék ki, amelyek közvetlenül fenyegetik az emberi életet vagy a közbiztonságot. Az ilyen medvéket a környezetvédelmi hatóság jóváhagyásával lehetne kilőni - írja az MTI híre nyomán a 24.hu.

Emellett azonban 140 egyed kilövését azért engedélyezné a tárca, hogy megelőzze a medveveszélyt. Azoknak a településeknek a környékén tenné lehetővé a medveállomány ritkítását, amelyeken az elmúlt években a legtöbb bejelentés érkezett a medvék által okozott kárról és a medvetámadásokról. A megelőzési kvóta újdonságnak számít a romániai vadgazdálkodásban, miután 2016-ban a Ciolos-kormány betiltotta a populációszabályozás céljából végzett medvevadászatot. Korábban évente 400-450 medve kilövését engedélyezte a tárca.

Egyre nehezebb azoknak az élete, akik a medvék által lakott vagy kedvelt régiókban élnek, ezért azonnali megoldásokat kell találnunk – idézte a tárca közleménye Tánczos Barna környezetvédelmi minisztert. A tárcavezető hozzátette: az elmúlt két évben bekövetkezett károk száma és értéke, valamint az ember elleni támadások térképe alapján állították össze azt a listát, amellyel településenként 1-3 medve kilövését tervezik engedélyezni.



Tánczos Barna azt is megjegyezte, hogy az elmúlt két év medvés konfliktusait bemutató szaktanulmány rávilágított arra, hogy a deviáns táplálkozási szokásokkal rendelkező egyedek áttelepítése hosszú távon nem hárítja el a medveveszélyt. A településekre bejáró egyedek vagy visszatérnek az áthelyezés után, vagy az új élőhelyükön okozzák ugyanazokat a problémákat.



A tárca sajtóosztálya az MTI kérdésére közölte, a kvóták a 2022-es évre szólnak, és a kimerülésükig érvényesek.



A minisztérium honlapján közzétett statisztikából kiderül: az elmúlt két évben 47 esetben támadt emberre medve Romániában. Emellett 2974 esetben jelentettek be a nagyvad által okozott kárt, a medvekár kétéves összértéke pedig 6,8 millió lej (félmilliárd forint). A statisztika rávilágít arra, hogy Székelyföldön okozzák a legtöbb problémát a medvék. Hargita megyében 14 ember elleni támadást jegyeztek fel, és a kár több mint 40 százalékát Hargita és Maros megyében jelentették. Jelentős azonban a kár Kovászna, Brassó és Szeben megyében is, az ember elleni támadások statisztikájában pedig Prahova megye áll a második helyen öt esettel.