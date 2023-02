A tárgyalások utolsó szakasza – az Amazonas védelméről és a dél-amerikai vállalatoknak tett engedményekről – lehet a legnehezebb. A megállapodás aláírására hátralévő idő hamarosan lejár, mivel Argentína októberben az urnákhoz járul, az Unió pedig jövőre tartja saját parlamenti választásait.

„Megnyílt a lehetőség ablaka. Ez szűk ugyan, de be kell tennünk a lábunkat az ajtónyitásba, és keményen nyomulnunk kell a cél elérése érdekében” – mondta Jordi Cañas európai törvényhozó és az EU-Mercosur régi támogatója a Politicónak. Az elmúlt napokban számos európai vezető látogatott Brazíliába, jelezve, hogy az újonnan megválasztott Luiz Inácio Lula da Silva elnök alatt a Jair Bolsonaro alatti viharos évek után ismét barátságosabbá váltak a kapcsolatok a latin-amerikai nagyhatalommal.

A tárgyalások még 2000-ben kezdődtek és 2019-ben fejeződtek be: a megállapodás csökkentené a vámokat, jobb hozzáférést biztosítana a Mercosur mezőgazdasági termelőinek az Európai Unióhoz, és exportlehetőségeket kínálna az uniós gyártóknak. Az EU azonban azóta elhalasztotta az aláírást, főként az amazóniai erdőirtás és a franciák azon aggodalma miatt, hogy a latin-amerikai termékek elárasztása miatt a gazdáik hátrányt fognak szenvedni.

Most az EU és Latin-Amerika közeledésének geopolitikai feltételei kedvezőbbek, mint évek óta bármikor. A koronavírus világjárvány és Oroszország ukrajnai inváziója jobban tudatosította a közvéleményben, hogy az ellátási lánc megszakadásainak és a geopolitikai kockázatok mérséklése érdekében diverzifikálni kell a beszerzéseket.

Olaf Scholz német kancellár nemrégiben tett brazíliai látogatása ismét reflektorfénybe helyezte a megállapodást azt mondta, hogy Berlin és Brazília egyaránt a gyors megegyezés híve, míg Lula a jelenlegi félév végéig szeretné aláírni azt. Santiago Andrés Cafiero argentin külügyminiszter is Brüsszelbe látogat, és útja hasonló reményteli üzenetet hordoz.

Mindkét félnek sikerült némileg csillapítania a klímavédelmi aktivisták ellenállását az egyezménnyel szemben azáltal, hogy Lula a sokak által tisztel amazóniai aktivistát, Marina Silvát jelölte a környezetvédelmi miniszteri posztra, Brüsszel pedig megalkotta saját szabályait az erdőirtáshoz hozzájáruló import betiltására. Még Frans Timmermans, az Unió klímavédelmi főnöke is a megállapodás gyors megkötését szorgalmazza.

– mondta Timmermans nemrég egy brazíliai útja után.

2023-ban az EU politikája is a megállapodást segíti elő. Franciaország erős tiltakozása a Mercosurral kötött kereskedelmi paktumok ellen most, hogy az EU Tanácsának francia elnöksége véget ért, és Emmanuel Macron elnök magabiztosan újrázott, talán elcsendesedik. A szabadkereskedelmet kedvelő svédek most a Tanács soros elnöki székében ülnek, és elő akarják mozdítani a megállapodást.

Az Európai Unió a Mercosur második legnagyobb áruforgalmi partnere Kína után. A Mercosurba irányuló európai áruexport értéke 2021-ben 45 milliárd euró volt, míg a Mercosur Európába irányuló áruexportja 43 milliárd eurót tett ki. A megállapodás a Mercosur hús- és feldolgozott élelmiszer-exportőreinek kedvezne, cserébe az autóiparban, a gyógyszeriparban, a vegyiparban és a textiliparban működő uniós vállalatok számára jobb hozzáférést biztosítana.

