Oroszország a szövetségi költségvetésből fogja fizetni a spermiumok gyűjtését és kriobankokban való tárolását "a 2022-2024-es különleges katonai műveletben való részvételre mozgósított állampolgárok számára" - mondta Trunov, miután az egészségügyi minisztérium jóváhagyta az ügyvédek pénzügyi támogatásra vonatkozó felhívását. A kormány emellett finanszírozni fogja "a meddőségi kezelések ingyenes kvótáját" is.

Azok, akik elfogadják az ajánlatot, ezután a kötelező egészségbiztosításuk szabályai szerint ingyenesen is visszaszerezhetik a biorezonanciát - számolt be róla a Politico.

Vlagyimir Putyin elnök szeptemberben, Ukrajna Moszkva inváziójával szemben indított sikeres ellentámadása idején 300 ezer orosz "részleges mozgósítását" hirdette meg. A mozgósított oroszok tényleges száma azonban nem ismert. Szeptember 21-én, a részleges mozgósítás bejelentésének napján ugrásszerűen megnőtt a „hogyan kell eltörni a kezet” és ehhez hasonló Google-keresések száma Oroszországban.

