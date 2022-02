Több Mint 55 ezer arizóniai dolgozik a tiszta energia és az elektromos járműipar területén - írja a Cleantechnica egy új felmérésre hivatkozva. A nemzetközi non-profit környezetvédelmi érdekképviseleti csoport, az NRDC kutatása szerint a Build Back Better Act - mely törvényjavaslat tavaly novemberben már átment a képviselőházon - a jelenlegi állapotában is jelentős mértékben képes lehet felgyorsítani a tiszta energiával kapcsolatos beruházásokat - és ezáltal a munkaerőpiacon is kellő szívó hatást tud majd kifejteni.

Ehhez a Szenátus jóváhagyására azonban még szükség van. - A Build Back Better Act jó beruházásokat és jó munkahelyeket hoz majd Arizonába – mondta Sam Gilchrist, az NRDC nyugati kampányok igazgatója. Szerinte azáltal, hogy a beruházásokat az alacsony jövedelmű és az eddig a fosszilis tüzelőanyag-iparra támaszkodó közösségekre összpontosítják, a leginkább szükséges helyen lehet új munkahelyeket és vállalkozásokat teremteni.

A törvénytervezet alapján többek között 150 milliárd dollár adókedvezmény vehető majd igénybe a tiszta villamos energia szektorban, 25 milliárd dollár támogatás jut majd az ilyen hitelekre, beszerzésekre és támogatásokra, 20 milliárd dollár pedig olyan projektekbe lesz beforgatható, amelyek a magánszektor befektetései révén csökkentik vagy nullázzák le a károsanyag kibocsátást.

De majdnem 10 milliárd dollárt fordítanak majd a vidéki elektromos művek fosszilis tüzelőanyagokról való leválasztására, 7 milliárd dollárt olyan állami, helyi és nonprofit programokra, amelyek célja a nulla kibocsátású energetikai technológiák telepítése - kifejezetten az alacsony jövedelmű és hátrányos helyzetű közösségekben, és 5 milliárd dollárt kapnak azok a közösségek, ahol a fosszilis infrastruktúrákat be kell zárni, fel kell számolni.

John Bowman, az NRDC kormányügyi ügyvezető igazgatója szerint az Egyesült Államokban az energiaszektorban már most is a megújuló energiás ágazat jelenti a legnagyobb munkahelyteremtő erőt. Csaknem háromszor annyi munkavállalót foglalkoztat a zöldenergia ipar, mint a fosszilis tüzelőanyag ágazat. Az igazgató szerint a Build Back Better törvénnyel a munkahelyteremtés további fellendítésére és a megújuló energiaágazat bővítésére éppen a kellő helyen kerülhet sor.

Valójában az NRDC felmérésétől is jobbak a hivatalos foglalkoztatási adatok; mely szerint már 2020-ban 56 504 arizonai dolgozott a tiszta energia szektorban. közülük 39 880 energiahatékonysági, 10 934 a megújuló energiás, 3 188 pedig az elektromos jármű ipari alkalmazásban állt. A Cleantechnica azt írja, hogy a tiszta energia szektor foglalkoztatási mutatója Arizonában 2018-2020 között 7,4 százalékkal nőtt.