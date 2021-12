A minimálnyugdíj még mindig be van fagyasztva Szlovákiában, még legalább hat évig nem emelik - írja a pozsonyi Új Szó. Aki minimálnyugdíjban részesül, annak is megemelik az öregségi járandóságát 1,3 százalékkal, de ezt észre sem fogja venni: a Szociális Biztosítótól de facto ugyanannyit fog kapni, mint jelenleg.

A minimálnyugdíjak értékének kiigazítása ugyanis külön mechanizmus szerint történik. Aki miminálnyugdíjban részesül, az lényegében két tételt kap: a nyugdíjigény benyújtása után az SP által meghatározott összeget és egy nyugdíj-kiegészítést. A minimálnyugdíj intézménye ugyanis azt jelenti, hogy a kisnyugdíjasok nagyon alacsony járandóságát bizonyos feltételek teljesítése mellett kipótolják a vonatkozó törvénybe foglalt minimális szintre.

Amikor év elején a nyugdíjakat emelik, akkor a kisnyugdíjasok eredetileg jóváhagyott járandóságát is valorizálják - 2022-ben 1,3 százalékkal -, és az eredményt összehasonlítják a minimálnyugdíj összegével. Ha az eredeti nyugdíj a valorizáció után is alacsonyabb a minimálnyugdíjnál, azt továbbra is ki fogják egészíteni a minimálnyugdíj szintjére. Ha esetleg a valorizáció után az eredeti nyugdíj összege hirtelen meghaladná a minimálnyugdíj szintjét, akkor a nagyobb összeget kezdik folyósítani.

Ideális esetben a minimálnyugdíjat is át kellene értékelni, azaz évente kellene emelni. Korábban ez így is volt, de most már második éve szinten tartják, mert a minimálnyugdíjat befagyasztották.