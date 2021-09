A müncheni ifo gazdaságkutató intézet (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München) adatai szerint az autógyártók és beszállítóik üzleti hangulatát kifejező mutató értéke augusztusban 28,8 pontra süllyedt a júliusi 56,4 pontról.

A mutató értéke így egy hónap alatt csaknem megfeleződött, ami azt mutatja, hogy az autóipar "szenved" az alapanyagok, különösen a mikrocsipek hiánya miatt - emelte ki az ifo közleményében Oliver Falck, az intézet elemzője.

QP | Quality Placement

A kereslet alakulásával kapcsolatos várakozásokat tükröző almutató is nagymértékben romlott, 24,8 pontról 6,7 pontra, a foglalkoztatási várakozások pedig a negatív irányba billentek, plusz 6,2 pontról mínusz 5,0-ra.

Ezek az ingadozások az autóipar egészét átható "mély szerkezeti változást tükrözik" - mondta a szakértő.

Német hírportálok az ifo új adatait ismertetve kiemelték, hogy az ellátási gondok miatt az utóbbi hetekben számos németországi autógyártó és autóipari beszállító visszafogta a termelést, így például az Audi több üzemében a magas rendelésállomány ellenére meghosszabbították a nyári leállást, és szeptemberre is rövidített munkaidőre jelentettek be több ezer dolgozót. Magyarországon is sorra állnak le az autógyárak a chiphiány miatt, legutóbb a Mercedes jelentett be ilyet.

Ugyanakkor a mikrocsipek hiánya csak átmeneti jelenség - idézték Robert Holzmannt, az Európai Központi Bank Általános Tanácsának osztrák tagját, az Osztrák Nemzeti Bank elnökét, aki szerint az erős kereslet hatására indított beruházások révén "mint mindig az ilyen helyzetekben, egy év múlva valószínűleg már túlkínálat lesz a csipekből".