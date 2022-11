A Destatis előzetes adatai szerint novemberben a fogyasztói árak éves szintű emelkedése 10 százalék volt az októberi 10,4 százalék után. Az elemzők az októberivel megegyező, 10,4 százalékos novemberi éves inflációval számoltak. A német fogyasztói árindex 2021 júliusa óta lényegesen felülmúlja az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalékos célját.

Novemberben havi bázison 0,5 százalékkal csökkentek a fogyasztói árak az októberi 0,9 százalék emelkedés után. Szakértők kisebb, 0,2 százalékos havi szintű csökkenésre számítottak novemberben októberhez képest.

Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált harmonizált fogyasztói árindex (HICP) havi bázison nulla százalék volt novemberben az októberi 1,1 százalék után, míg éves összevetésben az emelkedés az októberi 11,6 százalékot követően novemberben 11,3 százalékra lassult.

