Annalena Baerbock német külügyminiszter világossá tette - írja a Bloomberg, hogy az Oroszország elleni szankciókat csak azután oldják fel, hogy az orosz csapatokat teljes egészében kivonják Ukrajna területéről, beleértve ebbe a donbászi térségét és a Krím-félszigetet is. Fontos, hogy minden bevezetett szankciót, ha az szükséges, mi évekig kibírjunk – mondta a politikus, hozzátéve, hogy a témáról tárgyalni is csak akkor fognak, ha az orosz csapatok távoztak az említett területekről.

Baebock szerint Németország nem növelte a lehetséges atomháború kockázatát azzal, hogy bejelentette: 50 darab Gepard tankot szállít le az ukrán honvédők számára. - Most ez a legkevesebb, amit tehetünk – közölte, hozzátéve, hogy a német kormány kész további lépéseket is tenni, és erre is készül a szövetségeseivel.

Mindezt annak érdekében teszik, hogy "Oroszország soha többé nem folytathat agressziós háborút a nemzetközi jog megsértésével" – magyarázta a politikus.

A Bloomberg felidézi: Olaf Scholz német kancellár az elmúlt héten még arra figyelmeztetett, hogy ha nehézfegyvereket küldenek Ukrajnába, az növeli a nukleáris háború kockázatát Oroszországgal. Ám pár nappal később mégis jóváhagyta a Gepard harckocsik szállítását.