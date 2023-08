A szaúdi állami olajipari óriás, az Aramco 112,81 milliárd riál (30,07 milliárd dollár) nettó nyereségről számolt be a második negyedévben, ami közel 40 százalékos csökkenést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest.A jelentős visszaesés az alacsonyabb nyersolaj áraknak, valamint a finomítói és vegyipari haszonkulcsok mérséklődésének tudható be.„A gazdasági ellenszél ellenére olyan jeleket látunk, hogy a globális kereslet továbbra is rugalmas, amit a légiközlekedés i ágazat folyamatos fellendülése támogat” – mondta Amin Nasser, az Aramco vezérigazgatója a vállalat hétfői eredménybeszámolóján. nyereség csökkenése egyébként összhangban volt az iparági trendekkel. A BP brit olajipari óriás a második negyedévi profit közel 70 százalékos csökkenéséről számolt be, de meredek esést produkált az Exxon Mobil, a Shell és a francia Total Energies is.