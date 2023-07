Az európai olívaárak először szeptemberben haladták meg a 4 eurót kilogrammonként. Most azonban újabb gátat törtek át, és kilónként 7 euró fölé emelkedtek. Az elszabadult árekért a legnagyobb olajbogyótermelő Spanyolországban idén rendkívül tartósan fennálló aszály a felelős. Az időjárási körülmények Olaszországban és Portugáliában is sújtják a gazdákat.

Nagyon rossz a termés, az árak még soha nem voltak ilyen magasak. Nem csak az idei szezontól tartunk

– mondta a brit lapnak Kyle Holland, a Mintec tanácsadó cég munkatársa.

Az olajbogyó a közbeszéd egyik fő témájává vált Spanyolországban, ahol az olaj közszükségleti cikknek számít, ezek kívül jelentős hatással van az ottani – nemcsak a gazdasági, hanem már a közhangulatra is. Olyannyira, hogy a Financial Times szerint a kedvezőtlen termésadatok már a július 23-ra tervezett következő parlamenti választás eredményét is érdemben befolyásolhatják.

A marhahúst már leváltottuk, az olívaolajat is lassan elfelejthetjük Enyhén ugyan, de kedvezőbbek az Európai Unió mezőgazdaságának kilátásai az őszi várakozásokhoz képest. A fogyasztók ugyanakkor a magas infláció miatt a marhahúsról baromfihúsra váltottak, és várhatóan az olívaolajról is le kell mondaniuk. Bővebben >>>

Az Európai Unió adja a világ olajtermelésének kétharmadát és főként az Egyesült Államok, Brazília és Japán importálja. Az Egyesült Királyságban egy üveg olívaolaj átlagára rövid idő alatt 47 százalékkal emelkedett.

Eközben a készletek is zsugorodnak. A Mintec szerint a dél-európai termelők június végén 205 000 tonna olívaolajat tartottak raktáraikban, szemben a május végi 265 000 tonnával.

Nem elég azt mondani, hogy rosszak a számok. Ez teljesen példátlan a piacon

– magyarázta Holland.

A visszaesést nagyon jól mutatja, hogy a spanyol termelők a 2022-23-as szüret során mindössze 620 000 tonna olívaolajat állítottak elő, szemben az előző szezon 1,5 millió tonnájával.