Branislav Tiodorovic epidemiológus, a szerbiai köztársasági válságstáb tagja azt mondta, hogy június hónap folyamán Szerbiában már napi 100 alatt alakul majd az új koronavírus-fertőzöttek száma. Szerinte a most hatályba lépett intézkedések is a fertőzöttek számának csökkenésére vezethetők vissza, de továbbra is óvatosnak kell lenni - írta a vajdasági Szabad Magyar Szó.

„Reálisan kell értékelni a helyzetet, e hónap folyamán elérjük azt a célt, hogy napi 100 alá csökkenjen az új fertőzöttek száma, a legjobb lenne egészen 35-ig leszorítani, akkor ott lennénk, ahol a legjobb európai országok vannak, amelyek alacsonyan tartják a fertőzöttek számát” – mondta a szakember. A 18-35 évesek közötti oltási aránynak el kell érnie az 50 százalékot, a mostani nagyjából 20 százalék nem elég. Ha meglesz az 50 százalék, akkor meg lehet szervezni a fesztiválokat, koncerteket.

Eközben az idegenvezetők panaszkodnak, hogy nem jutott nekik az állami támogatásokból. Miközben Szerbia polgárai kétszer 30, a nyugdíjasok és a munkanélküliek kétszer 60 eurót kapnak, a beoltottak 3000 dinárt, az Usce bevásárlóközpontban beoltottak e mellé még 5000 dináros utalványt is, továbbá a beoltott fiatalok 50 eurós utalványt kapnak,az idegenvezetőknek nem jutott pénz.