Csütörtökön a Norvégiát és Oroszországot összekötő storskogi határátkelőnél őrizetbe vettek egy orosz állampolgárt, miután a rendőrség poggyászában rátalált a drónokra. Az 50 éves férfi egy rutin vámellenőrzésen bukott le az eszközökkel - írja a térséget figyelő Barents Observer.

A norvég hatóságoknál szinte napról-napra szaporodnak az olaj- és gázipari létesítmények körül felbukkanó azonosítatlan drónokról szóló bejelentések. Az észlelések különösen a nemrégiben történt Északi Áramlat földgázvezeték-pár szabotázsa után lettek mindennaposak, de az orosz drónok norvég területen való használata már az ukrajnai háború kirobbantása óta illegális.

Mivel az orosz férfi elismerte, hogy reptette a drónokat Norvégiában, így már a szankciók áthágása miatt is őrizetbe vehették, és egyelőre ezen az alapon emeltek csak vádat ellene, de ha kiderül, hogy az elkészült felvételeit orosz szerveknek tulajdonította, a vádakat kiterjeszthetik és a most lehetségesnél sokkal komolyabb büntetésre is számíthat.

Veszélyes vizeken

Emilie Enger Mehl norvég igazságügyi miniszter nem nyilatkozhatott a konkrét esetben és nem is kívánt volna találgatásokba bocsátkozni az esetleges kémkedésről, de azt megerősítette, hogy a robbantások után jelentősen megnőtt Norvégia hírszerzési fenyegetettsége.

Bár a férfit az orosz-norvég határnál fogták el, kedden az onnan mintegy 6 és fél órás autóútra levő Hammerfest városában is arról jelentett a rendőrség, hogy a helyi LNG-üzem közelében ismeretlen személyek drón megfigyelést hajtottak végre.

Az ügyet mostanra a norvég kémelhárítás (PST) vette át, mivel a kritikus infrastruktúrák körül készített felvételek komoly segítséget nyújthatnak egy esetleges Norvégia ellen tervezett szabotázsakcióhoz. Bár NATO tagként egy ellenük elkövetett akciónak beláthatatlan következményei is lehetnek, az orosz vezetés már több irracionálisnak tekintett döntést is meghozott, kezdve a megszállás megkezdésével.

Miközben Norvégia a szövetséges erőkkel közösen vizsgálja a földgázvezetékek szabotázsát, addig a közelmúltban fokozott készültségi szintet vezetett be a stratégiai jelentőségű objektumai körül is. A parti őrség több hajóval ellenőrzi a tengeri energetikai létesítmények körüli vizeket, a nemzetőrség pedig szárazföldi erőket mozgósított a kritikus területek biztosítására.