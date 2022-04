Hat férfit halálra ítélt egy terrorellenes bíróság Pakisztánban, miután istenkáromlás miatt meglincseltek egy Srí Lanka-i üzemvezetőt. Az ügy tavaly decemberben történt, amikor egy mintegy száz főből álló tömeg agyonverte Prijantha Kumarát egy kelet-pakisztáni gyárban, mert állítólag letépett egy plakátot, amelyen egy idézet szerepelt a muszlimok szent könyvéből, a Koránból.

Kumarát, aki hitéből fakadóan buddhista volt, és 11 éve élt és dolgozott Pandzsábban - az esetről készült Wikipédia szócikk szerint - a csőcselék verte meg és lincselte meg, ám az "istenkáromló" tettéről később kiderült, hogy Kumara az épületben zajló felújítási munkálatok miatt távolította el a plakátot.

Az áldozat holttestét később elégették. Az eset megrázta Pakisztánt, és a nemzetközi közösség is elítélte a történteket. Az elkövetőket az igazságszolgáltatás a mobiltelefonnal készített felvételek alapján azonosította - az esetről készült videókat maguk a gyilkosok töltötték fel az internetre, ahol bejárták a közösségi médiát is. Az Al Jazeerának nyilatkozó ügyvéd szerint a bűncselekmény maffiamódszerrel történt, és a nagy felfordulásban lehetetlen megállapítani, hogy pontosan ki mit is csinált.

Az ügyet most zárt ajtók mögött tárgyalták egy börtönlétesítményben; a tárgyalás a hírek szerint körülbelül egy hónapig tartott. Nadím Szarvar államügyész most azt is közölte, hogy a hat halálos ítélet mellett kilenc életfogytiglani börtönbüntetést is kiszabott a bíróság, hetvenketten pedig fejenként két év letöltendő börtönbüntetést kaptak.

Az ítélet megfellebbezhető.

Az istenkáromlást tiltó pakisztáni törvények szerint halálbüntetés járhat az iszlám vagy Mohamed próféta megsértéséért. Jogvédők kifogásolják, hogy a jogszabályokat gyakran alkalmazzák vallási kisebbségek ellen vagy személyes bosszúra.

Az országban több mint hetven emberrel végeztek istenkáromlás gyanúja miatt feldühödött emberek még azelőtt, hogy bíróság elé állíthatták volna őket. A múlt hónapban egy iszlám iskola legalább három tanára lefejezett egy kolléganőt, akit istenkáromlással vádoltak. Az eset országos felháborodást váltott ki.