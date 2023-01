Több ezer tanár tüntetett a portugál fővárosban jobb munkakörülményeket és magasabb béreket követelve. A szervezők szerint 100 ezren, egyes hírforrások szerint minimum 20 ezren vonultak Lisszabon utcáin. A demonstrációt hétfőtől regionális mozgósztrájk követi, amely február 11-én országos tüntetéssel zárul majd - számolt be róla az Euronews.

A portugál főváros főutcáján végigvonuló tüntetők plakátjain a „Tisztelet”, „Méltóság”, „Együtt az iskoláért” és „Basta” (Elég!) feliratok voltak olvashatók.

- mondta az AFP-nek Eugenio Martins, egy középiskolai sporttanár az északi Ponte da Barcában. „1100 eurót keresek, 300 eurót fizetek üzemanyagra és 100 eurót autópályadíjra, ha munkába akarok menni. Ez nonszensz!” - jegyezte meg Filipe Coimbra, az 50 éves elektrotechnika tanár, aki naponta több tucat kilométert utazik, hogy eljusson az iskolájába az északi Lixában.

In Portugal thousands of teachers are protesting for better pay and working conditions. They've called for the education minister to resign. https://t.co/e6aoMkvuCV