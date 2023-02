A Premier League a közleményében hozzátette, a szabályszegések a 2009/2010-es idénytől egészen a 2017/2018-as szezonig bezárólag történhettek, és elsősorban „a pontos pénzügyi információk nyújtásával” vannak összefüggésben - számolt be róla a Reuters.

A manchesteri klubot azzal is vádolják, hogy a 2013/2014-es szezontól a 2017/2018-as idényig nem felelt meg a PL azon előírásának, mely szerint az angol egyesületeknek követniük kell az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) pénzügyi fair play szabályzatát, valamint nem tartotta be az angol elsőosztály haszonra és fenntarthatóságra vonatkozó előírásait a 2015/2016-os idénytől a 2017/2018-asig.

- olvasható a hétfői közleményben.

A szóban forgó időszak az első kilenc teljes idényt öleli fel a Manchester City egyesült arab emírségekbeli tulajdonosának megérkezése óta, amelynek során a csapat háromszor, 2012-ben, 2014-ben és 2018-ban nyerte meg az angol bajnokságot. A Cityt 2008-ban vásárolta meg az Abu Dhabiban székelő City Football Group.

A vádak a Premier League által a Manchester City pénzügyi ügyleteivel kapcsolatban négy évvel ezelőtt indított vizsgálatból származnak, hónapokkal azután, hogy a Der Spiegel német kiadvány által megszerzett és a Reuters által átnézett Football Leaks dokumentumok egy részét nyilvánosságra hozták. A Cityt ezt követően az UEFA két évre eltiltotta a Bajnokok Ligájából, de a klub sikeresen fellebbezett a Sportdöntőbíróságnál (CAS), amely 2020-ban hatályon kívül helyezte az eltiltást.

Manchester City have been referred to an independent commission over alleged breaches of Premier League finance rules, England's top-flight soccer league said on Monday. https://t.co/eRXxsxHBZ3