Csütörtökön kezdődik a 2023-as Szentpétervári Gazdasági Fórum, amely korábban globális szinten vonzotta a politikusokat és befektetőket. Korábban megjelent már az évente megrendezett eseményen Emmanuel Macron francia elnök mellett például Angela Merkel volt német kancellárként is.

Idén azonban már a korábbi szovjet államok vezetőinek jelentős része is úgy döntött, nem jelenik meg az eseményen. Még Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök is, aki szerint nincs katonai megoldása az orosz-ukrán háborúnak, visszautasította az orosz meghívást a szentpétervári eseményre.

– indokolta döntését – meglehetősen szűkszavúan – a brazil államfő.

Idén azonban az eseményen résztvevők között a legnagyobb név a magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter

– hívta fel a figyelmet a Bloomberg.

Sajtóinformációk szerint nem lesz jelen Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök sem az eseményen, bár ez nem feltétlen az ő döntése. A tavalyi szentpétervári eseményen ugyanis nyíltan beszélt arról, hogy nem ért egyet az orosz invázióval, miközben Vlagyimir Putyin orosz elnök mellette ült.

Very interesting.



Kazakhstani President Tokayev, one of few world leaders to attend St Petersburg International Economic Forum, says #Kazakhstan does not recognize Luhansk and Donetsk quasi-state territories--with #Russia's Putin sitting on stage next to him.#StandWithUkraine https://t.co/axxcDsPAmh