Jóllehet az európai repülőterek utasforgalma 2021-ben 37 százalékkal emelkedett a megelőző évhez képest, még mindig 59 százalékkal elmaradt a 2019-es, járvány előtti szinttől – írja a Világgazdaság a Nemzetközi Repülőterek Tanácsának (Airports Council International, ACI) európai részlege által a minap kiadott éves jelentése alapján.

Ez pedig azt jelenti, hogy az európai utazási ágazat még tavaly is 1,4 milliárd légi utast veszített.

A statisztikák szerint egyébként 2021-ben az isztambuli repülőtér volt a legforgalmasabb, Törökország legnagyobb városának, európai hídfőállásának légikikötője csaknem 37 millió utast fogadott.

A második helyen a moszkvai Seremetyjevo végzett mintegy 31 millió utassal, jócskán megelőzve a párizsi Charles de Gaulle repülőteret, ez utóbbin csupán 26,2 millióan fordultak meg. Az első ötbe bekerült az amszterdami Schiphol, és hatalmas meglepetésre a második számú moszkvai légikikötő, a domogyedovói is.

A 2019-ben átadott új isztambuli repülőtér – amely a régi Atatürk repülőteret helyettesíti – már 2020-ban is viszonylag jól szerepelt, akkor is a legforgalmasabbnak bizonyult Európában, bár még évi 20 millió utas is elegendő volt a dobogó legfelső fokához. A török metropolis másik repülőtere, a Sabiha Gökcen és a mediterrán üdülőváros, Antalya repülőtere a hetedik, illetve kilencedik helyen végzett a listán.

Olivier Jankovec, az ACI Europe főigazgatója elmondta, miután az európai repterek 2020-ban 1,72 milliárd utast veszítettek el, mindenki nagy várakozásokkal tekintett a tavalyi évre, azonban a koronavírus-járvány újabb hullámai miatt csak részleges sikert arathattak, s ezért az iparág pénzügyi egyensúlya továbbra is törékeny maradt - írja a VG.