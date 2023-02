A galati üzem azt tervezi, hogy zöld acélt, vagyis fosszilis tüzelőanyagok felhasználása nélkül előállított acélt állít elő, mégpedig úgy, hogy a hulladékanyagokat megújuló energiával működő elektromos ívkemencékben hasznosítja, ami egy energiaigényesebb folyamat – számolt be róla a Reuters.

„Az üzem az átállás finanszírozásához európai uniós forrásokat fog felhasználni” – mondta Ajay Aggarwal, a Liberty Steel Europe elnöke, hozzátéve, hogy a román hatóságok stabil energiaár-politikája kulcsfontosságú.

A román kormány tavaly év végén maximálta az ipari fogyasztók számára az energiaárakat, ami egy szélesebb körű energiatámogatási rendszer része, amely 2025 márciusáig részleges piaci szabályozást is tartalmaz az ellátás biztonságának biztosítása érdekében.

„A Liberty Steel 250 megawatt megújuló energiát fog termelni a galati üzemben, és más, Kelet-Romániában fejlesztés alatt álló zöldenergia-projekteket is ki fog használni” – tette hozzá Aggarwal.

A Liberty Steel neve Magyarországon is ismerősen cseng, hiszen a neve felmerült a Dunaferr környékén is.

A Liberty Steel, amely Sanjeev Gupta nyersanyagipari mágnás tulajdonában van, része a Gupta családi konglomerátumának, a GFG Alliance-nak, amely újrafinanszírozza készpénzhiányos acél-, alumínium- és energiaipari üzletágait, miután a Greensill ellátási láncot finanszírozó cég 2021 márciusában fizetésképtelenséget jelentett.

