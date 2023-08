Ukrajna tavaly februári megtámadása után a rubel meredek zuhanásba kezdett, az addig viszonylagos jóléthez, árubőséghez és szabad utazáshoz szokott oroszok akkor pánikszerű vásárlásba kezdtek: minden tervezett vásárlást előre hozva vették az autókat, mosógépeket, de még a napi fogyasztási cikkeket is, mielőtt felmenne az áruk.

Van nagyobb gondjuk is

Mint kiderült, a bevásárlás bölcs dolog volt, de nem az árfolyam miatt, hisz az átmenetileg visszaállt, hanem azért, mert a nyugati gyártók kivonultak, az import korlátozott lett, a választék tett egy nagy visszalépést a szovjet korszakban megszokott felé. A második, tartósabb rubelgyengülés idején, ami már hónapok óta tart, és a jegybank beavatkozását is kiváltotta, már nem lehetett ilyen reakciókat tapasztalni, és ennek több oka is van.

Behívások, hazaérkező háború

A Bloomberg által megkérdezett oroszok szerint a másfél éves háború olyan súlyos mindennapi problémákat hozott, amikhez képest a rubelárfolyam szinte eltörpül. A férfiak folyamatosan rettegnek, hogy mikor hívják be őket valamilyen ürüggyel, még ha formálisan nincs is épp mozgósítás, családtagjaik persze ugyanettől félnek, nap mint nap. Az orosz területekre egyre gyakrabban átterjedő háborús hatások, melyeket még a főváros is megtapasztal a gyakori dróntámadások formájában, ugyancsak sokak életét nehezítik.

Fogynak a megtakarítások

Sokan külföldre menekültek, elsősorban a behívástól tartó férfiak közül, míg családjuk hátra maradt, és nem tudják, mikor láthatják egymást. Eközben a romló életkörülmények hatására elfogytak a megtakarítások, a legtöbben hónapról hónapra élnek. Egy moszkvai szociológus szerint nagyjából a lakosság 10 százalékának van érdemi megtakarítása, így eleve csak ők gondolkoznak azon, mi a teendőjük a rubel leértékelésekor.

Ingatlanba kapaszkodnak

Komolyabb hatást Moszkva és Szentpétervár ingatlanpiacán figyeltek meg, ahol sok ingatlaneladó az utolsó pillanatban visszamondta az ügyletet, mondván: biztosabb, ha az ingatlan marad meg, mint a rubel, amit kap érte, pláne, hogy a bankok próbálják nehezíteni a devizaszámlák használatát és a külföldre utalást, ami megint csak a szovjet kommunizmus egykori korszakát idézi.

Már a török út is luxus

A turizmust is visszavetette a rubelgyengülés: sokan, akik eddig még Törökországba el tudtak menni nyaralni, tömegesen mondják vissza az utat, mivel a rubel még a gyengélkedő török lírát is alaposan lekörözte az elértéktelenedésben.