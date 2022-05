A csaknem kilencezer embernek munkát adó kassai vállalat vezetése és szakszervezetei hat kollektív tárgyalási forduló után sem jutottak dűlőre a jelenlegi kollektív szerződés kiegészítésének a módosításáról - írja a pozsonyi Új Szó. Az első forduló még január végén volt, az eddigi utolsó forduló pedig április 22-én. A szakszervezetek számára a három legfontosabb téma a munkaidő, a bérek és a foglalkoztatás.

„A kialakult vita tárgya nemcsak a munkáltató által javasolt heti munkaidő-emelés a jelenlegi 35,5 óráról heti 37,5 órára, hanem az is, hogy nem hajlandó megemelni az idei tarifabéreket és a benyújtott javaslathoz képest korlátozná a juttatások mértékét” - írják a szakszervezetek. Ezek szerint az a céljuk, hogy az alkalmazottaknak eddig nyújtott kedvezményeket a heti munkaidő növelése nélkül is fenntarthassák. Juraj Varga, a Kovo U. S. Steel szakszervezeti tanácsának az elnöke szerint a béremelés ütemét is növelnék.

Varga emlékeztetett arra, hogy a sztrájkkészültség még nem sztrájk, csupán figyelmeztetés, hogy az alkalmazottak szükség esetén készek beszüntetni a munkát. A szakszervezetek a munkaügyi tárcát kérték fel egy közvetítő kijelölésére.

A Hospodárske noviny gazdasági napilap információi szerint azonban úgy tűnik, nem a szakszervezetekkel folytatott egyezkedés az egyetlen komoly téma a kassai acélmű számára, az amerikai tulajdonos állítólag újra az eladást fontolgatja. A napilap kelet-szlovákiai forrásokra” hivatkozik. A pittsburghi székhelyű amerikai vállalatnak nem ez lenne az első kísérlete, hogy kivonuljon a szlovák piacról, ahol több mint két évtizeddel ezelőtt jelent meg.

Öt évvel ezelőtt is nyíltan tárgyaltak a távozásáról. Akkoriban az amerikai felső vezetés érdekes ajánlatokat kapott olyan kínai szereplőktől, mint a He Steel Group és a CEFC energiaholding, de a cseh Moravia Steel által vezetett konzorciumtól is. A legmagasabb árajánlat állítólag 1,5 milliárd euró körül mozgott.