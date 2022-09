A berni kabinet frissen elfogadott intézkedései közé került, hogy a szövetségi kormányzati irodaépületek, egyetemek és katonai létesítmények mostantól legfeljebb 20 Celsius-fokra fűthetők fel. A spórolással a svájci kormány célja, hogy ezzel a lépéssel 6-10 százaléknyi energiamegtakarítást érjenek el az ingatlanokban.

A további lépések részeként, ahol csak lehetséges, elzárják a melegvizet, éjszakára és hétvégére letekerik a termosztátokat, és lekapcsolják a nem létfontosságú világítást és elektromos eszközöket. Továbbá: a karácsony és újév közötti irodai adminisztratív tevékenységet csökkenteni fogják, hogy kevesebb épületet kelljen nyitva tartani.

A kormány augusztusban önkéntes kampányt indított, amelyben arra kérte a fogyasztókat és az üzleteket, hogy takarékoskodjanak az energiával, mivel télen földgáz- és áramhiány várható, amely legrosszabb esetben jegyrendszerhez is vezethet.

Európa szerte minden ország különféle intézkedésekkel igyekszik csökkenteni az energiafogyasztást és feltölteni földgáztárolóit, hogy felkészüljön egy esetleges teljes gázcsap-elzárásra. Az intézkedések közé tartozik a termosztátok letekerése és a középületek világításának lekapcsolása.

Németországban augusztusban jelentette be a kormány az energiatakarékosság jegyében, hogy náluk a felső éérték 19 Celsius-fok lesz. A magyar kormány ennél is keményebb határértéket határozott meg, amikor 18 Celius-fokban határozta meg az iskolák és közintézmények fűtöttségi maximum hőmérsékletét. Az már más kérdés, hogy ez a hőméerséklet egészségtelen és kötelezése törvénysértő is lehet.