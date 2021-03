A szlovák kormánykoalíción belül hetek óta feszült a helyzet az egyes pártoknak a járványkezelésről alkotott - részben különböző - elképzelései, illetve Richard Sulík gazdasági miniszter és Igor Matovič személyes konfliktusai miatt is. A helyzet azután mérgesedett el még inkább, hogy a kormányfő a liberálisok ellenében úgy döntött, hogy Szlovákia vásárol az orosz Szputnyik V vakcinából. Azóta gyakorlatilag folyamatos a kormánykoalíció két kisebb, liberális pártjának - a kormányfő távozását célzó - nyomásgyakorlása. Az ügyben Zuzana Čaputová elnök is megszólalt, jelezve, hogy szabálytalannak tartja, ahogy a kormányfő önhatalmúlag rendelt a vakcinákból, megkerülve ezzel az Európai Gyógyszerügynökséget. De a válsághoz az is kellett, hogy a kezdeti példás járványkezelés után a kormány elvesztette a helyzet feletti uralmát, több országos tesztelés után is súlyos a helyzet, bár a magyart alulmúlja.

Végül vasárnap este a Sulík és Matovič közötti vita vége az lett, hogy utóbbi bejelentette, a koalíciós pártokkal szembeni köveketeléseit elengedi - vagyis hogy Sulíknak ne legyen semmilyen szerepe az új kormányban -, és lemond a pozíciójáról. Azt is közölte, hogy pénzügyminiszterként folytatná, míg a posztot most betöltő Eduard Hegerrel cserélne helyet.

„Ahogy Eduard Hegert ismerem, jó ember, mindannyian bízhatunk benne” – jelentette ki a kormányfő az Új Szó beszámolója szerint. „A nagyhét előestéjén, amelyet a szenvedés, az áldozat és az elengedés szimbólumaként ünneplünk, úgy döntöttem, hogy teszek egy gesztust azon emberek felé, akik a lemondásomat követelték” – hozott egy biblia párhuzamot a jelen helyzetre.

Heger elfogadta Matovič felkérését, de kéri a koalíciós partnerek támogatását is, ezután hétfőn Zuzana Čaputová államfőtől kér jogosítványt a kormányalakításhoz. A két kisebbik kormánypárt már jelezte, hogy nyitottak az új egyeztetésekre.

Boris Kollár (Sme rodina) házelnök támogatja Heger kormányfővé való kinevezését, ahogy a párt 17 további képviselője is, valamint azt is közölte, hogy a koalíciós válságot lezártnak tekinti. Figyelmeztette is a többi koalíciós pártot, hogy ha valamelyikük újabb személyi követelésekkel állna elő, akkor ők távoznak a kabinetből. A SaS is kész visszatérni a kormányba, ezzel megoldódhat a válság.