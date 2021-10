A tüntetők kedd délután kezdtek el gyülekezni, ellenük a rendőrség 17 óra magasságában könnygázt és vízágyút is bevetett.

Lapunk helyszínen tartózkodó olvasója szerint a könnygázból az éttermek teraszán ülő turisták is kaptak.

A tüntetők köveket, palackokat, pirotechnikai eszközöket dobtak a rendőrök a felé, akik helikopterrel is követték a tömeget.

A siol.net szerint az erőszakos demostrálók az újságírókat is fenyegették, inzultálták.

A képet egyik olvasónktól kaptuk

Az MTI egy nappal korábban azt írta, hogy miután újabb tömeges tiltakozásokat jelentettek be a kormány és az általa hozott járványügyi intézkedések ellen Szlovéniában, a kabinet keddre és szerdára, az EU-Nyugat-Balkán csúcstalálkozó idejére Ljubljana egyes területein, Bledben és Brdo pri Kranjuban korlátozza a szabad mozgás, illetve tartózkodás lehetőségét.

Zoran Stevanovic, a Resni.ca nevű szlovén polgári mozgalom vezetője hétfőn közölte: újabb tömeges kormányellenes tüntetésre készülnek, lehetséges útlezárásokat is terveznek. A múlt szerdán, a párt által meghirdetett nagygyűlésen Ljubljanában a tüntetők egy időre leállították a forgalmat a belvárosban. A rendőrség akkor is vízágyukat vetett be a tömeg feloszlatására.

A kormány ezért aktiválta a rendőrségről szóló törvény 9. cikkelyét, amely kimondja: a közrend súlyos megsértése vagy annak valószínűsége esetén a belügyminiszter javaslatára a kabinet elrendelheti, hogy a hatóságok bizonyos területeken, nyilvános helyeken korlátozzák vagy teljesen betiltsák a szabad mozgást és a tartózkodást. Az intézkedés legfeljebb hét napig lehet érvényben, és megszűnik, amint az indokok is okafogyottá válnak.

Szlovénia függetlensége óta először aktiválta kormány a jogszabály ezen cikkelyét.