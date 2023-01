A volt európai parlamenti képviselő az általa aláírt dokumentumban többek között vállalta, hogy megosztja a hatóságokkal a korrupciós kör működési módját és az egyes országokkal kötött pénzügyi megállapodások részleteit. A Pier Antonio Panzeri által tett írásos nyilatkozatot fontos fejleménynek nevezte a belga szövetségi ügyészség – számol be róla az Euronews.

„A megállapodás olyan kötelezettségvállalásra utal, melynek értelmében a megbánást tanúsító személy érdemi, feltáró, igaz és teljes körű nyilatkozatot tesz a harmadik fél és adott esetben a saját érintettségéről, valamint a ügyhöz kapcsolódó bűncselekményekről” – írja az ügyészség a közleményében.

A La Libre Belgique című francia nyelvű napilap információi szerint Panzeri az ügyészeknek azt állította, hogy több mint 120 ezer eurót adott Marc Tarabellának, a botrány egyik fő gyanúsítottjának. Az újság által csak „régi vágású szocialistának” nevezett Tarabella a Katarral kapcsolatos ügyekben nyújtott „segítségéért” kapta a juttatást.

A megállapodás értelmében Panzeri „korlátozott büntetést” kaphat, egyelőre meghatározatlan börtönbüntetéssel, 80 ezer eurós pénzbírsággal és lefoglalt vagyonának elkobzásával.

Az ügyész becslése szerint az utóbbi akár egymillió euró értékű is lehet. A belga hatóságok úgy vélik, Panzeri felesége és lánya is tudott a tiltott lobbitevékenységről, ezért is kérték kiadatásukat Olaszországtól. A két nő tagadja a vádakat, és fellebbeztek a gyanúsítás ellen.

Korábban szintén a napilap írt arról, hogy az illetékes belga ügyészség meghosszabbította Pier Antonio Panzeri fogva tartását.

Ügyvédje, Laurent Kennes azt mondta, hogy a meghallgatáson védence visszavonta a fogva tartása elleni fellebbezését. Az ügyvéd újságíróknak nyilatkozva felháborodásának adott hangot amiatt, hogy az ügynek számos részlete jelent meg a sajtóban, és azt mondta, a kiszivárogtatások alááshatják a vizsgálat hitelességét, és sérthetik a védelemhez való jogot.

Pier Antonio Panzeri Fotó: MARC DOSSMANN Kép: AFP

Pier Antonio Panzerit, Eva Kailit, az Európai Parlament azóta leváltott alelnökét és további két gyanúsítottat december 9-én tartóztatták le a belga hatóságok egy korrupciós ügyben indított nyomozás részeként. A rendőrség közlése szerint csaknem 1,5 millió eurót foglaltak le a brüsszeli régióban az ügyben végrehajtott házkutatások során. A vád ellenük: bűnszervezethez tartozás, pénzmosás és korrupció, illetve, hogy Katartól fogadtak el pénzeket azért, hogy tompítsák az országot érő kritikákat. Az Európai Ügyészség csütörtökön kérte a volt EP-alelnök mentelmi jogának felfüggesztését.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke Strasbourgban, az uniós képviselőtestület hétfői plenáris ülésén jelentette be hivatalosan azt a január 2-án már közzétett tájékoztatását, amely szerint a belga igazságügyi hatóságok két szocialista EP-képviselő, a belga Marc Tarabella és az olasz Andrea Cozzolino mentelmi jogának felfüggesztését kérték. Közölte: a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló kérelem az EP jogi bizottsága (JURI) elé kerül, hogy javaslatot tegyen a szükséges határozat elfogadására. A végső döntést – megfelelően a parlament eljárási szabályzatának – várhatóan az EP következő, február 13-án kezdődő plenáris ülésen hozzák meg – közölte.

Az EP szabályai szerint az ajánlást egyszerű többséggel kell elfogadni, és amennyiben ez megtörténik, az elnök az EP-határozatról tájékoztatja az érintett képviselőt vagy képviselőket és az illetékes nemzeti hatóságokat.

Az Európai Ügyészség főügyésze december 15-én két görög európai parlamenti (EP) képviselő, a szocialista Eva Kaili és a néppárti Maria Szpiraki mentelmi jogának felfüggesztését is kérte.