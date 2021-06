Itt a bejelentés: új országba utazhatunk igazolvánnyal

Ciprussal is megállapodott Magyarország, hogy védettségi igazolvánnyal rendelkező állampolgáraik teszt- és karanténkötelezettség nélkül léphetnek be az országokba - jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebookon.