Az uniós szakpolitikák nem képesek megakadályozni a mezőgazdasági vízpazarlást - állapítja meg az Európai Számvevőszék (ECA) kedden közzétett különjelentésében. A luxemburgi székhelyű európai uniós testület szakértői úgy vélik, hogy a gazdálkodók - akik a vízkivétel egynegyedéért felelősek az Európai Unióban-ban - túl sok mentességet élveznek az uniós vízpolitika alól, ami akadályozza a megfelelő vízhasználat biztosítására irányuló erőfeszítéseket.

Az ECA véleménye az, hogy a helyzet főként annak tulajdonítható, hogy az uniós agrárpolitikája a hatékonyabb vízhasználat helyett inkább a nagyobb mértékű vízhasználatnak kedvez. Ráadásul túl gyakran támogatja is azt. A jelentés rámutat arra is, hogy a vízgazdálkodással kapcsolatos jelenlegi uniós megközelítés a 2000. évi víz-keretirányelvre nyúlik vissza, amely a fenntartható vízhasználatra vonatkozó jogszabályokat vezetett be. A tagállamok azonban számos kivételt tesznek a mezőgazdaságot illetően, mivel a termelők - még a vízhiánnyal küzdő régiókban is - igen könnyen kapnak vízkivételi engedélyeket. Ugyanakkor egyes nemzeti hatóságok ritkán alkalmaznak szankciókat, ha illegális vízhasználatot észlelnek - teszik hozzá a számvevők.

A víz-keretirányelv azt is előírja a tagállamok számára, hogy alkalmazzák a "szennyező fizet" elvét, azonban a mezőgazdaságban felhasznált víz továbbra is olcsóbb, és sok tagállam még mindig nem térítteti meg a mezőgazdasági vízszolgáltatások költségeit úgy, mint más ágazatokban. A mezőgazdasági termelőknek gyakran nem kell megfizetniük az általuk ténylegesen felhasznált vízmennyiséget, ami idővel súlyos problémákhoz vezethet. A számvevőszék azt is problémának tartja, hogy a közös agrárpolitika (KAP) támogatásainak kifizetése nem függ a hatékony vízhasználatot ösztönző kötelezettségek teljesítésétől. Véleményük szerint a KAP egyes eszközei elősegíthetik a vízkészletekre nehezedő nyomás csökkentését, például azzal, hogy a kifizetéseket környezetbarátabb gyakorlatokkal kapcsolja össze, és hatékonyabb öntözési infrastruktúrát finanszíroz.

Hasonlóképpen, az uniós szakpolitikák által előírt öntözőrendszer-korszerűsítés gyakran kontraproduktív, mivel a megtakarított vizet az intenzívebb öntözést igénylő növények vagy nagyobb terület öntözésére használják fel újra. Emellett, a KAP olyan mezőgazdasági gyakorlatokat is finanszíroz, mint a vízmegtartó intézkedések, azonban a gazdálkodók ritkán élnek ezzel a lehetőséggel - közölte a számvevőszék.