A leleplezésre akkor kerül sor, amikor a Z-generációs munkavállalók tömegesen mondanak fel – és nem is annyira csendben. A megtartás fokozása érdekében a szakértők azt tanácsolják, hogy olyan munkahelyet hozzanak létre, amely vonzóbb a fiatalabb generáció számára, beleértve az alternatív kommunikáció alkalmazását is.

„A fiatalabbak gyakran egyedi módon közelítik meg az olyan üzleti gyakorlatokat, mint az együttműködés. Azok az alkalmazások, amelyeken felnőttek a fogyasztói világban, nem mindig illeszkednek az üzleti életben leggyakrabban használt eszközökhöz” – írta Ben Bajarin, a Creative Strategies vezérigazgatója, arra bátorítva a vállalkozásokat, hogy igazítsák eszközeiket a Z-generáció elvárásaihoz.

Bajarin cégének egy 2020-as felmérése szerint a 30 évnél fiatalabbak körében a Google Docs, a Zoom és az iMessage a leggyakrabban használt eszközök a közös kommunikációra, messze megelőzve az e-mailt.

A ReWorked 2022-es felmérése hasonló következtetésekre jutott. A kutatás szerint a megkérdezett 1000 informatikai döntéshozó valamivel több mint fele a „valós idejű üzleti csevegőalkalmazásokat”, például a Slacket és a Microsoft Teams-t részesíti előnyben az e-maillel szemben. A kéretlen spamek és reklámok által elárasztott e-mail úgy tűnik, hogy a skinny farmer és a szőke haj után a szemétbe kerül – írja a New York Post.

„Tulajdonképpen őrület, hogy mennyire elavult” – mondta a The New York Timesnak 2021-ben az e-mailről Adam Simmons, aki az Oregoni Egyetem 2019-es elvégzése után saját videógyártó céget hozott létre. Bár fájdalmasnak találja, hogy a Google Drive-ra támaszkodik, Simmons azzal érvelt, hogy inkább szó szerint bármit használna az e-mailen kívül a kommunikációhoz.

A gyors kommunikációra való törekvés generációkon átívelő lehet. Farhad Divecha, az AccuraCast marketingügynökség 40 év körüli tulajdonosa és ügyvezető igazgatója a Guardiannek azt mondta, még ő is ritkán fordul az e-mailhez, ha valamit gyorsan meg akar nézni:

Az e-mailek munkahelyi száműzésére irányuló erőfeszítések ellenére az e-mail használata még mindig széles körben elterjedt. A Statista szerint az évente elküldött e-mailek száma folyamatosan nőtt. Becslések szerint tavaly 333,2 milliárd e-mailt küldtek.

A The Guardian viszont összeszedett egy maroknyi Z-generációs munkavállalót, akik azt állították, hogy soha nem használnák a közösségi médiát a kollégákkal való kommunikációra. Sokan azt mondták, hogy munkahelyi e-mail fiókot kaptak, amelyet rendszeresen ellenőriznek.

„Mint minden szakmai környezetben, a munkahelyemen is használnak e-mailt. Ha arra kérnének, hogy a munkahelyemen nézzek meg valami olyasmit, mint az Instagram, akkor azt gondolnám, hogy valamilyen szabálytalanság történik” – mondta egy Owen nevű 25 éves programozó a lapnak.

Az e-mail rajongókat az is vigasztalhatja, hogy a Z generáció az amerikai munkaerőnek mindössze 25 százalékát teszi ki. „Összefoghatunk a fiatalabb generációkkal, és gazdagíthatjuk a tapasztalatainkat, társulhatunk ezzel a közösséggel, vagy a jövő ellenségévé válhatunk. Viszont azt gondolni, hogy a technokulturális változásokat vissza lehet tartani, balgaság volna” – mondta a The Guardiannek Thomas Robinson, a londoni Bayes Business School vezető oktatója.

