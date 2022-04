A születései rendellenességeket és neurológiai problémákat okozó vírusról készített tanulmány azt találta, hogy a mutálódott Zika-vírus sokkal fertőzőbb, mint elődje és a már megszerzett immunitást is ki tudja játszani - idézi az Euronews Sujan Shrestát, a kaliforniai La Jolla Immunológiai Intézet professzorát, aki egyben a tanulmány társszerzője.

2015-16-ban a WHO nemzetközi egészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a Zika-vírus járványa miatt, mely Brazíliában kezdődött és onnan kiindulva Dél-Amerika más országaiba is eljutott.

A Zika-vírus rovarok, általában szúnyogok által terjesztett vírus. Egyes majomfajokat és az embert fertőzi meg, de emberről emberre is terjedhet szexuális úton, vérátömlesztés és szervátültetés esetén. Nevét az ugandai Zika-erdőről kapta.



A betegség általában enyhe lefolyású, nem halálos, azonban a fertőzés terhes nők magzatára különösen veszélyes, mivel súlyos fejlődési rendellenességet, ún. kisfejűséget (mikrokefáliát) okozhat, vagyis a magzat koponyája egy bizonyos pont után nem nő tovább, de más neurológiai szövődmények is felléphetnek.



A Zika-lázat – így az azt kiváltó vírust is – nehéz azonosítani, mert tünetei hasonlatosak a sárgaláz, az agyvelőgyulladás, a dengue-láz és Chikungunya-láz tüneteihez, amelyek kórokozóit szintén szúnyogok hordozzák. A fertőzésről eddig a világ 86 országából érkeztek jelentések.

A Zika-vírus és a dengue-vírus több tulajdonságukban is hasonlóak és több országban is jelen vannak. Ha az egyikre immunválaszt adunk, az valószínűleg a másik ellen is véd. Vagyis ahol a Zika-vírus megjelenik, ott "az emberek nagy többsége már átesett a dengue-lázon és vannak védekező T-sejtjeik illetve antitestjeik, melyek keresztreakcióhoz vezetnek." A tudósok azonban hangsúlyozzák, hogy mindkét vírus gyorsan tud mutálódni és a variánsaik sokkal virulensebbek.

Azt találták, hogy a Zika-vírus egy egyszerű aminsav változtatásával viszonylag könnyen mutálódott, ez pedig lehetővé tette, hogy egyre több példányban sokszorozza meg magát, végső soron pedig több embert fertőzzön meg.