A lengyel Allegro e-kereskedelmi csoport 881 millió euróért megvásárolja a cseh Mall Group online kiskereskedői céget, ezzel egy regionális közös platformot létrehozva - szúrta ki a Forbes a Reuters oldalán.

A világ egyik legnagyobb e-kereskedője még csütörtök este jelentette be, hogy megegyezett a PPF, az EC Investments és a Rockaway Capital részvényeseivel a Mall Group és a WE DO megvételéről.

Az Allegro szerint ezzel a magyar, a cseh, a szlovák és a lengyel piacon is szélesebb körű hozzáférést kapnak mintegy 70 millió fős számláló gigapiachoz.

A vevőhöz kerül a Mall Group összes eszköze, amelynek 40 százaléka tartozik a cseh PPF-hez, amely a magyar Telenor tulajdonosa. A cég élére a magyarországi Telenortól igazolt át Jan Hanus, aki két és fél év után, tavaly december végén hagyta el a Telenor Magyarországot. A versenyhatóság várhatóan jövő év első felében dönt a tranzakció jóváhagyásáról.