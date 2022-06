Drónokat vet be az Amazon már ebben az évben a vásárlók által megrendelt csomagok kiszállítására az Egyesült Államokban. A drónos technológiát sokáig hátráltatta a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) támogatásának hiánya, az új szabályozás azonban csökkentette az akadályokat.

Az Amazon elsőként a kaliforniai Lockeford lakosainak szállít termékeket a piacteréről, és a vásárlói visszajelzéseket felhasználja a technológia fejlesztéséhez - írja a Charged Retail.

A csomagokat a fogyasztók hátsó kertjébe dobják majd le, az Amazon drónjai állítólag képesek lesznek felismerni és kikerülni az akadályokat, például a kéményeket.

"A drónok mozgó objektumokat is képesek érzékelni, akárcsak más repülőgépek, még akkor is, amikor az emberek nehezen látják azokat" – állítja a cég. "Ha akadályokat észlel, automatikusan irányt változtat, hogy biztonságosan kikerülje azokat.” A drón a vállalat állítása szerint arról is meggyőződik, hogy nincsenek-e emberek, vagy más akadályok a csomag landolásának helyszínén.

Négymillió potenciális címzett

A rivális cégek, köztük a Google Alphabet és a Walmart már megkezdték a hasonló repülő kiszállításokat. A Walmart drónos kézbesítési programja például már több mint 4 millió háztartás számára elérhető az Egyesült Államokban. Az Alphabet Wing programja pedig Ausztráliában szállít élelmiszereket és más termékeket.