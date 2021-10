Október végétől sokkal kényelmesebb ruhákban dolgozhatnak a SkyUp Airlines ukrán légitársaság alkalmazottjai, miután a vállalat számos negatív visszajelzést kapott a dolgozóktól a kényelmetlen munkaruházatukkal kapcsolatban - írja a CNN.

A magántulajdonban lévő légitársaság ezért úgy döntött: véget vet a magassarkú cipők, a ceruzaszoknyák, illetve a feszes kontyok időszakának, ezentúl fehér Nike-cipőben, narancs színű öltönynadrágban és blézerben dolgozhatnak a stewardessek. A blúzokat laza fehér pólók váltják, a férfi légiutas-kísérők galléros ing és mellény helyett szintén pólót húzhatnak.

Marianna Grygorash, a SkyUp Airlines marketingosztályának vezetője a lapnak kiemelte, rájöttek, hogy annak ellenére, hogy a női munkatársak képe nagyon romantikus képet fest, a munkájuk túl sok fizikai igénybevételt igényel, amihez viszont sokkal kényelmesebb ruházat kell, nem beszélve egy esetleges vészhelyzetről. Grygorash szerint ugyanis abba is érdemes belegondolni, hogy egy vízben landolás esetén szoknyában és magassarkúban szinte lehetetlen úszni.

Idén a United Airlines is enyhített a tetoválásra, a hajviseletre való előírásait. Megengedik például, hogy a stewardessek kiengedett hajjal dolgozzanak, de a látható tetoválásoknak még mindig kisebbnek kell lenniük, mint a légitársaság jelvénye. A légitársaság a közeljövőben a pilótáknak is kényelmesebb ruházatot javasol, ennek részletein jelenleg is dolgoznak. A Virgin Atlantic például 2019-ben már azt is engedélyezte, hogy a légi személyzet női tagjai smink nélkül dolgozzanak - teszi hozzá a lap.