A világjárvány visszaszorulásával a magyarok újra szívesen töltik szabadságukat határainkon kívül, legyen szó akár hosszabb nyaralásról vagy egy hétvégi városlátogató útról. Ezeken az utazásokon pedig készpénz helyett előszeretettel használják bankkártyájukat, okostelefonjukat vagy okosórájukat fizetésre – derül ki a Visa megbízásából nyolc közép- és kelet-európai országban - köztük Magyarországon is - készült „Utazási és fizetési szokások 2022” tanulmány megállapításaiból.

A magyarok 62 százaléka nyilatkozott úgy, hogy külföldi utazásai során inkább bankkártyával, okostelefonnal vagy okosórával fizet. Ez a trend a világjárvány miatti korlátozások idején alakult ki, amikor a fogyasztók az online vásárlást, illetve az üzletekben az érintéses fizetést részesítették előnyben, és ezek a szokások most már a külföldi tartózkodás során is megjelennek a fizetési preferenciákban.

Minden harmadik magyar külföldön nyaralna

2022-ben a többi közép- és kelet-európai ország lakosaihoz viszonyítva a magyar válaszadók közül kevesebben terveznek három éjszakánál hosszabb időre külföldre utazni, ilyen üdülést honfitársaink közel egyharmada tervez idén. A lengyelek, csehek és bolgárok mintegy 40 százaléka szándékozik hosszabb határaikon kívüli vakációra indulni. Ehhez képest a románok (50 százalék felett), valamint a szlovénok (62 százalék) nagyobb arányban terveznek külföldi nyaralást idén.

Rövid, hétvégi kiruccanásra a magyarországi válaszadók egyharmada készül, hasonló arányban, mint a szlovákok és a románok. Ezek az utak népszerűbbek a szlovénok (44 százalék) és a horvátok (41 százalék) körében. A magyar válaszadók 15 százaléka tervez bevásárlóutat a környező országokba, ezek célpontja pedig Ausztria (63,3 százalék), Szlovákia (28,2 százalék), illetve Horvátország (22,3 százalék).

"A Visa régóta hisz abban, hogy a turizmus a gazdaság egyik motorja, munkahelyeket teremt, valamint elősegíti a különböző kultúrák megismerését és elfogadását. A Visa utazási és fizetési szokásokat vizsgáló felmérése azt mutatja, hogy a magyarok a járvány előtti szokásaikhoz térnek vissza idén. Az utazási tervek a magyar fogyasztók fokozatosan újjáépülő bizalmára utalnak, ez pedig jó előjel a nemzetközi turizmus és a határokon átnyúló tranzakciók fellendülésére vonatkozóan" - mondta Kiss Ede, a Visa Magyarországért felelős területi vezetője.

Bécs és Róma a kedvenc

A tanulmányból kiderül, hogy a hosszabb külföldi utat tervező magyarok fele idén egyszer megy el üdülni. A megkérdezett magyarok egy csoportja ugyanakkor többszöri nyaralásra indulna: a válaszadók közel 40 százaléka kétszer-háromszor tervez külföldre menni. A magyarok közel fele általában több hónappal az utazás előtt tervezi meg vakációját, 20 százalékuk pedig körülbelül egy hónappal előbb kezdi meg az előkészületeket. A hazai válaszadók 2022. évi első számú nyaralási úti céljai: Horvátország (több mint 31 százalék), Olaszország (közel 24 százalék), illetve Görögország és Spanyolország (mindkettő 20 százalék körül).

A hosszabb külföldi kikapcsolódások mellett a magyarok 2022-ben is szívesen töltődnek majd fel hétvégi városlátogatások során, a legtöbben Bécset (közel 28 százalék), Rómát (22 százalék) és Prágát (közel 19 százalék) jelölték meg desztinációként. Az ilyen típusú utazást tervezők nem kevesebb, mint 43 százaléka szeretne idén kétszer vagy háromszor is útra kelni, míg közel 38 százalékuk egy alkalommal tervezi ezt. Honfitársaink egyharmada körülbelül egy hónappal előbb, több mint 16 százaléka pedig egy-két héttel korábban tervezi meg rövid kiruccanását.

A magyarok inkább kártyával, okostelefonnal, vagy okosórával fizetnek külföldön

A külföldi utazások természetszerűen kapcsolódnak a más pénznemben történő fizetésekhez, amelyekhez többféle fizetési mód közül választhatunk. A magyar utazók többsége (62 százalék) a digitális fizetési módok, köztük a bankkártyák vagy az okostelefonok és az okosórák használata mellett tette le a voksát az utazási és a helyszíni költések során. Preferenciájukat a digitális fizetési mód kényelmével (70 százalék), gyorsaságával (64 százalék), biztonságával (47 százalék), illetve a készpénz elvesztésének kockázatával (40 százalék) indokolták. Mindemellett a válaszadók 40 százaléka szükségtelennek tartja készpénze helyi valutára váltását.

"Örömmel látjuk, hogy a magyarok a külföldi utazások során a kártyás és mobileszközös fizetést részesítik előnyben, 62 százalékuk jelölte meg ezeket a fizetési módokat preferenciaként. Ez az egyik legmagasabb arány a vizsgált nyolc közép- és kelet-európai ország között. Az innovatív és megbízható globális Visa hálózatnak köszönhetően mindenki gyorsan, kényelmesen és biztonságosan fizethet több mint 200 ország 100 milliónál is több pontján" - tette hozzá Kiss Ede, a Visa Magyarországért felelős területi igazgatója.

Érdekesség, hogy a magyarok túlnyomó többsége (89 százalék) ugyanazt a kártyát használja otthon és a határontúli utazások alkalmával is, és csak 11 százalék vesz igénybe más kártyát a külföldi fizetésekhez. Utóbbi válaszadók közel fele úgy nyilatkozott, biztonságosabbnak érzi, ha nem az elsődleges fizetési kártyáját használja külföldön. Ezen felül népszerű indokok voltak még a kedvezőbb árfolyamok (38 százalék), a több pénznem rendelkezésre állása (28 százalék), valamint a kiadások hatékonyabb ellenőrzése (22 százalék).

A leggyakoribb külföldi fizetési helyek között az üzemanyag töltőállomásokon körülbelül a válaszadók 73 százaléka fizet kártyával, okostelefonnal, vagy okosórával, míg a bevásárlóközpontokban ez az arány 72 százalékos. Ezek a fizetési módok ugyanúgy népszerűek az éttermekben (közel 69 százalék) és az élelmiszerboltokban (64 százalék) is, de az utazók múzeumok, galériák, és vidámparkok (közel 62 százaélék) látogatásakor is szívesen fizetnek

Fizetési tippek utazóknak

„A külföldi vásárlások során továbbra is a kártyás vagy a mobiltelefonos fizetés a legkényelmesebb választás. A legtöbb országban kiterjedt elfogadói hálózatok működnek. Utazás előtt érdemes a bankkártyát kibocsátó bank külföldi vásárlásra, illetve készpénzfelvételre vonatkozó aktuális szabályzatait megnézni, ugyanis kedvezőbb díjazása lehet például az adott bankcsoport által üzemeltetett külföldi ATM-en való készpénzfelvételnek. Az sem mindegy, hogy egy kártyás vásárlást milyen árfolyamon számol el a bank” – emeli ki Farkas Tamás, az OTP Bank betéti kártya terület menedzsere.



További tanácsok a Visától:



Fizetés külföldön



Ha külföldön kártyájával fizet vagy készpénzt vesz fel, előfordulhat, hogy választania kell a helyi pénznem vagy a forint között. Ha a helyi pénznemet választja, versenyképesebb árfolyamot kaphat. Magyarán válassza az eurót, kunát stb. a forint helyett, ha a terminál felkínálja a lehetőségeket.



Kedvező árfolyamok



A Visa bankkártya használata külföldön kedvezőbb árfolyamú lehet, mint ha pénzváltóban váltana valutát.



Nyugalom



A Visa bankkártya külföldi használata nyugalmat biztosít Önnek utazása során, amit a belföldi és a nemzetközi fizetések védelmét szolgáló intézkedések egyaránt garantálnak.



Biztonság



Amikor Visa bankkártyával külföldön fizet, ugyanazok a legmagasabb szintű csalás elleni rendszerek garantálják a biztonságot, mint itthon, így a fizetések biztonságosak, bárhol is tartózkodik.



Egyszerűség



Használja kártyáját, hogy kényelmesen utazhasson a Visa egyszerű, problémamentes fizetéseivel.



Elfogadás



Visa kártyájával világszerte több mint 200 országban 100 milliónál is több helyen fizethet egyszerűen és kényelmesen, bárhol, ahol a Visa szimbólumot látja