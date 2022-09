Elfogadhatatlanul magas a lényegesen hibás állítások kockázata a Revolut könyvelésében - állapította meg az FRC. A hatóság nem hozta nyilvánosságra, mely cégről szól a jelentése, de a Financial Times úgy tudja, a Revolutról van szó. A fintech cég könyvvizsgálatát a BDO végezte, de a hatóság szerint nem megfelelő körültekintéssel, emiatt elfogadhatatlanul magas volt a fel nem fedezett lényeges hibás állítások kockázata.

A BDO-val kapcsolatos kifogások miatt késhet a Revolut angliai terveinek megvalósítása is. A Revolut Group Holdings Ltd-nek, a csoport anyavállalatának és a brit Revolut Ltd-nek szeptember végéig kell benyújtania a 2021-es évi beszámolót. A határidő a Revolut NewCo UK számára már június 10-én lejárt, ez az a cég, amelyik már január óta próbál banki engedélyt szerezni a szigetországban, de azóta sem kapta meg. A digitális eszközöket kezelő Revolut FIC Ltd és a Revolut Travel Ltd szintén szeptember végén nyújtják be a jelentésüket.

Magát, a beszámolók benyújtásával kapcsolatos késedelmet ritkán büntetik az Egyesült Királyságban, de a csúszás a vállalatvezetők – köztük a Revolut vezérigazgatója, Nikolay Storonsky – elleni büntetőeljárás megindításához vezethet, és a brit törvények értelmében polgári jogi szankciókat is kiszabhatnak a cég ellen.

Nem elég bankosak

A Revoluttal kapcsolatos kifogások között van, hogy nem elég bankos a működése. Nincs megfelelő háttérapparátus (back office), nem elég alaposak a belső ellenőrzések. Az FRC szerint a fintech csoportnak is „a bankokra jellemző irányítási rendszerrel kell rendelkeznie” – tudta meg a Financial Times, és állítólag a Revolut meg is próbál megfelelni az elvárásoknak, a vezetés megértette, hogy be kell fektetni a folyamatokba és az ellenőrzésekbe.

A vállalat belső ellenőrzései magukban foglalják azokat a rendszereket és folyamatokat, amelyek biztosítják, hogy pénzügyi beszámolói megbízhatóak legyenek, és megfeleljenek a törvényi és szabályozási kötelezettségeinek.

A Revolut Európa második legértékesebb magántulajdonban lévő fintechcége, 33 milliárd dollárra becsülik az értékét. A legutóbbi, 2020-as éves beszámolója szerint viszont 168 millió angol font nettó veszteséget könyvelt el. Közben sorra mondanak el a cég kulcsfontosságú emberei a szigetországban. Távozott a pénzmosás elleni tevékenységért felelős igazgató, a kockázatkezelési igazgató, az adatvédelmi igazgató és a szabályozási kérdésekért felelős vezető is.

A fintech cég egyrészt banki engedélyre vár az Egyesült Királyságban, másrészt arra, hogy kriptovaluta-szolgáltatásokat is nyújthasson. Számos cég kapott már erre engedélyt, a Revolutnál azonban késik a jóváhagyás.