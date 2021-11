Kategóriateremtő villanyautónak szánja a Hyundai a Seven tanulmányautót, amelynek első verzióját most mutatta be a dél-koreai autógyártó.

A végleges modell még változhat a megjelenésig, mindenesetre a koncepcióban több újdonság van az eddigi modellekhez képest.

Az egyik leglátványosabb megoldás, hogy teraszajtós kialakítás, vagyis az első ajtók hagyományosan nyílnak, a hátsó viszont hátrafelé, ez ma a teljes autópalettán ritkaságnak számít, az egyik ilyen modell a Rolls-Royce Phantomja, de az Opel Meriva is így működik.





A Seven az utóbbi években egyre népszerűbbé váló szabadidőautók, más néven hobbiterepjárók (SUV) sorát gyarapítja. Az autó belseje, amely az autógyártó szerint klubszobára emlékeztet, nem szimpla ülésekkel, hanem kvázi bútorokkal van felszerelve. A Sevenben különböző környezetbarát anyagok - például bio festék - használata mellett higiéniai funkciókat biztosít, ilyen például a higiénikus légáramoltatási rendszer agy az UV-Cs sterilizálás.

A Seven néven futó tanulmányautó, végleges piaci változatának elméleti hatótávolsága a gyár szerint 480 kilométer lesz. A legnagyobb teljesítményű - 350 kilowattos villámtöltővel - pedig 20 perc alatt 10 százalékról ról 80 százalékra tölthető.

Utcahosszal a piac előtt

Az cégcsoportnak nagyon jól megy az európai piacon, amely az ellátási láncokban kialakult problémák, elsősorban a globális chiphiány miatt gyengén teljesít.

Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) adatai szerint az uniós országokban az év első tíz hónapjában közel 8,2 millió új autó talált gazdára, ez mindössze 2 százalékos többletet jelent éves szinten. A Hyundai ugyanakkor majdnem 21 százalékkal növelte eladásait, így több mint 354 ezer új autót adott el. Az cégcsoporthoz tartozó Kia eladásaival együtt összesen közel 700 ezer autót értékesített az autógyártó, ami szintén 20 százalékos meghaladó bővülést jelent - ezekkel az eredményekkel pedig a legnagyobb bővülést elérő márkák közé sorolhatóak az EU piacán.