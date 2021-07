A torontói székhelyű étteremlánc amerikai tőzsdén jegyzett részvényei 4 százalékkal emelkedtek, mivel azt is közölte, hogy a következő két évben mintegy 1 milliárd dollár értékben vásárol vissza részvényeiből a Burger Kinget is birtokló Restaurant Brands International.

Számos amerikai étteremlánc, köztük a KFC anyavállalata, a Yum Brands és a McDonald's, a hűségprogramjaikba fektetett be, és új menüket vezetett be, hogy növelje az eladásokat, miközben az éttermekben való étkezés újra fellendülőben van.

Az Restaurant Brands Popeyes márkája júniusban vezette be első alkalommal jutalmazási programját, hogy felvegye a harcot a McDonald's és a KFC konkurenciájával, míg a Burger King idén előrukkolt saját, kézzel panírozott sültcsirkés szendvicsével. Jose Cil vezérigazgató az eredménybeszámolóban azt állította, hogy a lépés nagyon sikeres lett: a csirkés szendvics egészségesebb, ezért a magasabb végzettségű és jövedelmű amerikaiak is szívesen vásárolják, nőtt a megszólítható közönségük - derül ki a Reuters összefoglalójából. A csirkés terméksor a magyarországi gyorséttermekben is kapható.

A Burger King összehasonlítható eladásai az Egyesült Államokban 13 százalékkal nőttek az egy évvel korábbihoz képest, ami meghaladja a 12,3 százalékos becsléseket és a két évvel ezelőtti járvány előtti szintet. A Restaurant Brands teljes bevétele 37 százalékkal, 1,44 milliárd dollárra ugrott az egy évvel korábbihoz képest, meghaladva a Refinitiv IBES 1,37 milliárd dolláros becslését.

A törzsrészvényekre jutó nettó nyereség több mint kétszeresére, 259 millió dollárra, azaz részvényenként 84 centre nőtt. A tételek nélkül számolva 77 cent/részvény nyereséget ért el, ami meghaladta a 62 centes becsléseket.