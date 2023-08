Nagyon úgy fest, hogy a jelszómegosztás korlátozásával (t)rendet teremtett a Netflix, ugyanis újabb streaming-platform vetette fel a lehetőséget, hogy hasonló módon jár el.

Az első jelentések szerint

a Netflixnél bejött a lépés, sokkal több előfizetőjük lett, mióta csak egy háztartáson belül használhatnak egy adott fiókot a nézők.

Ha közelebbről megtekintjük a számokat: a cégnek a második negyedévben 5,9 millió ügyféllel sikerült bővülnie.

A híreken felbuzdulva a HBO Max is bejelentette, elképzelhető, hogy ők is bevetik az üzleti csodafegyvert, erről már levelet is küldtek az előfizetőknek – ebben az ÁSZF megváltoztatásáról írnak.

A CNBC beszámolója szerint most a Disney+ is beállt a sorba, Bob Iger vezérigazgató ugyanis úgy nyilatkozott: „Már megvan a technikai lehetőségünk, hogy figyelemmel kísérjük a jelszómegosztásokat. Nem fogok konkrét számot mondani, hogy ez mennyi, csak azt mondom, hogy jelentős.”

A Netflix egyébként korábban már beszámolt erről, náluk a háztartások 43 százaléka élt a jelszómegosztás lehetőségével.

Bob Iger azt is elmondta, hogy a projektet prioritásként kezeli a cég, és erről már a vállalat befektetőit is tájékoztatta.

A szigorítást 2024-ben vezetnék be, de még idén év végéig tájékoztatják az előfizetőket a változásokról.

A Disney jelenleg három streaming szolgáltatást futtat, portfóliójához tartozik:

a Disney+;

a Hulu;

és az ESPN+.

A vállalat korábban már közölte, hogy hamarosan egy alkalmazásos élményt kínál az Egyesült Államokban, amely a Hulu tartalmait beépíti a Disney+-ba, bár az önálló előfizetési lehetőségek továbbra is megmaradnak.