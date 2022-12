Pénzügyi részleteket nem hoztak nyilvánosságra, de értékelési szempontból nem is igazán számít, hogy az egyik egyesült arab emírségekbeli állami vállalat jobb üzletet köt-e, mivel a tranzakció csak egy eszközt helyez át egyik zsebből a másikba.

Az ügylet azonban újabb lépés az ADNOC november 28-án meghatározott hosszú távú stratégiájában. Az Egyesült Arab Emírségek több olajat akar kitermelni, és a gázüzletágát a tőzsdére vinni. Ugyanakkor a petrolkémiai termékekre is nagyobb hangsúlyt kíván fektetni, amelyeket az előrejelzések már régóta kiemelnek a növekedési potenciálja miatt. Mivel az európai ipari vállalatok a magas energiaköltségek alatt nyögnek, lehetőség nyílik arra is, hogy a Borealis petrolkémiai céget - amelyben az ADNOC 25 százalékos részesedéssel rendelkezik - bevetve ellopja a hazai piaci részesedésüket - írja a Reuters.

Az ADNOC új részesedése az OMV-ben, amely a Borealis 75 százalékát birtokolja, nagyobb ellenőrzést ad, hogy a távlati célok teljesüljenek. Ez különösen praktikus, mivel a Borealisnak részesedése van a Borouge-ban is, amely fenntarthatóbb műanyagokat gyárt, és nemrég 20 milliárd dolláros értéken került a tőzsdére. Egy bizonyos ponton az ADNOC azt is fontolóra veheti, hogy befolyását arra használja majd fel, hogy ezeket a különböző vegyipari üzletágakat még szorosabban összevonja.

