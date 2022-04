Az első Mondeo a hátsókerék-hajtású, középkategóriás típusok hosszú sorát, a Taunusokat, Cortinákat és a Sierrát váltotta: ez volt az első fronthajtású Ford ebben a méretben - írja a Totalcar.

Több olyan év is volt, amikor 300 ezer feletti mennyiséget adtak el belőle Európában, az utolsó ilyen 1998 volt. Később a népszerűsége folyamatosan csökkent: utoljára 2002-ben készült belőle 200 ezernél több, és 2009-ben adtak el utoljára 100 ezernél nagyobb mennyiséget. Tavaly már csak 21 ezer fogyott a korábbi slágertermékből, akkor jött a hír is, hogy döntöttek a gyártás leállításáról.

A piaci viszonyok miatt már a Mondeo utódját is csak Kínában mutatta be a Ford: Európában ekkora személyautók iránt már nemigen mutatkozik igény. Hagyományos személyautóból a továbbiakban csak a Fiesta és a Focus marad a választék része, ezzel az európai Fordnál is a szabadidő-autók veszik át a főszerepet a kínálatban.