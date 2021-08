Gumiabroncsokba kerülnek az újrahasznosított pet-palackok

A technológia és a gyártókapacitás is adott a Continentalnál arra, hogy jövőre már pet-palackok újrahasznosításával is gumiabroncsokat gyártsanak. A szövetváz kialakításához használható reciklikált műanyag a gyártó innovatív megközelítését dícséri - és csökkentheti a cég környezetterhelési mutatóját is.