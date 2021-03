Közel egy hete a felhőkarcoló méretű Ever Given keresztbe fordult és megakadt a világ egyik legfontosabb tengeri csatornáján, így hatalmas "forgalmi dugót" okozva. Az akadály naponta 9 milliárd dollár veszteséget okoz a globális kereskedelemben, és megterheli az ellátási láncokat, amelyek amúgy sincsenek egyszerű helyzetben a koronavírus-járvány miatt. Múlt hétfő óta 367 hajó, amelyek a nyersolajtól a szarvasmarháig mindent szállítanak, még mindig arra várnak, hogy áthaladjanak a csatornán, míg további tucatok kénytelenek kerülni Afrika déli csücske, a Jóreménység foka körül, vállalva, hogy két héttel hosszabb utat tesznek így meg - írja az AP hírügynökség.

Az Ever Given részleges felszabadítása után tovább próbálkoznak 10 vontatóval, hogy teljesen felszabadítsák a csatornát, most a dagályt próbálták kihasználni, hogy megmozdítsák, ami sikeres is volt, a hajó tatja már kimozdult a partból és már oldalvást van a hajó, párhuzamosan a csatorna medrével. Oszama Rabei altábornagy, a Szuezi-csatornahatóság vezetője elmondta, hogy a munkások hétfő hajnalban folytatták a hajó újbóli vontatását. Vasárnap is sikerült már pár centit mozdítani rajta, de a magasabb vízszintet segített a vontatásban.

Napok óta a kotrók igyekeztek elszívni a hajó körül lévő 27 000 köbméter homokot és iszapot. Egy másik hatalmas vontatóhajó, a Carlo Magno, a helyszínre száguldott, hogy csatlakozzon az erőfeszítésekhez.

Bár a hajó jelenlegi helyzetében sérülékeny, a Shoei Kisen Kaisha Ltd. társaság, az Ever Given tulajdonosa hétfőn azt mondta, hogy a hajó motorja működőképes, és szabadulva normálisan folytathatja útját.

A hajóüzemeltetők nem közöltek határidőt vagy céldátumot a létfontosságú csatorna újbóli megnyitására, amely a globális kereskedelem 10 százalékát, ezen belül a világ olajának 7 százalékát szállítja. A példátlan leállás hatással lehet a Közel-Keletről Európába irányuló olaj- és gázszállításokra.