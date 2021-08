Az automatizálás a digitalizáció és a fenntarthatóság szellemében épült Bécs legújabb Ikea-áruháza, amely 2021. augusztus 26-án nyit meg. A vásárláshoz már nem lesz szükség nagy bevásárlókocsikra, elegendő lesz egy okostelefon. A vásárló az Ikea-applikáció segítségével magának szkennelheti be a kívánt terméket, amit aztán rögtön ki is fizethet és mérettől függően magával vihet - adta hírül Bécs város kereskedelmi irodája.

Az alagsorban található automatizált raktárban több mint 3 ezer árucikk áll készen az azonnali elvitelre, a nagyobb termékeket kiszállítják, vagy egy külső átvételi ponton átvehetők. A tévhitekkel ellentétben ezekkel a lépésekkel az Ikea nem a dolgozói létszámot akarja csökkenteni: a Westbahnhof mellett található áruházban 320 embert foglalkoztatnak majd - írják a közleményben.

Az áruház tervezésekor a fenntarthatósági szempontokat helyezték előtérbe. Az épület mellett csak kerékpáros parkoló kap helyet, autóval nem lehet megállni. Ezen kívül nagy hangsúlyt fektettek a zöldítésre is: 160 óriáscserépbe ültetett fa szolgálja a homlokzatok és a tető árnyékolását, utóbbira napelemeket is telepítenek. Zöld tetőterasz és vegetariánus fogások bőséges kínálata is várja a vevőket.

A közleményből kiderül, az Ikea a biztonságos vásárlás érdekében az első időszakban egy online foglalható jegyhez köti a látogatást. Jegyet 30 perces intervallumokra adnak ki, így szabályozzák a létszámot a bejáratnál.

Ausztria eddigi legkisebb Ikeája összesen 140 millió euróból épül. A bútoráruháznak helyet adó épületben hét emeletből ötöt a svéd bútorkereskedő foglal majd el, a felső kettőre egy főként fiataloknak és üzleti utazóknak szánt szálloda költözik.

Az Ikea a pandémiás időszak ellenére is nyereséges Ausztriában. A 2019/20-as üzleti évben forgalma 5,5 százalékkal 847,3 millió euróra nőtt, amelyből 124 millió eurót az online értékesítés tett ki.