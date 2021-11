Az előző évinél jóval kisebb veszteséggel zárta a 2020/21-es pénzügyi évet a Thyssenkrupp nehézipari és gépipari konszern frissen közzétett beszámolója alapján. Jelezte egyúttal, hogy a 2021/22-es pénzügyi évben működési eredménye a gazdasági felemelkedésnek köszönhetően meg is duplázódhat.

Kapcsolódó Négyötödös többség támogatja Magyarországon az uniós klímavédelmi modellt

Az egyebek között autóipari beszállítóként is működő nehézipari és gépipari konszern 1,5-1,8 milliárd eurós egyszeri tételekkel kiigazított EBIT eredményre számít a 2021/22-es pénzügyi évben a most zárt pénzügyi évben elért 796 millió euró után. Nettó nyeresége pedig veszteség után akár egymilliárd euró is lehet, a legmagasabb a 2007/08-as pénzügyi év óta.

Az éves eredménybeszámoló alkalmából tett bejelentésre két százalékkal emelkedett a Thyssenkrupp részvénye a tőzsdén kívüli forgalomban az európai piaci nyitást megelőzően. A csütörtöki tőzsdei kereskedés első fél órájában pedig 3,6 százalékkal nőtt a részvény árfolyama.

A Thyssenkrupp a 2020/21-es pénzügyi évben 34,02 milliárd eurós forgalmat ért el, 4 százalékkal kisebbet az előző pénzügyi évi 35,44 milliárd eurónál. Összehasonlítható alapon a forgalom 18 százalékkal nőtt. Az EBIT eredmény 796 millió euró pluszba fordult az előző évi 1,04 milliárdos mínuszból. A cég megrendelései 13 százalékkal 39,57 milliárd euróra emelkedtek.

A részvényesekre jutó nettó eredmény 115 millió euró veszteség lett az egy évvel korábbi 9,59 milliárd euró nyereség után, egy részvényre vetítve pedig 0,18 euró veszteség 15,40 euró nyereség után. A bázisév nyeresége azonban tartalmazza a felvonó üzletág értékesítéséből befolyt összeget.

A folytatólagosan végzett tevékenységek nettó eredménye 19 millió euró veszteség lett az előző évi 5,5 milliárdos veszteség után, egy részvényre vetítve 0,17 euró 8,91 euró után.

A Thyssenkrupp eredménybeszámolója mellett egyúttal bejelentette, hogy részvénykibocsátással tőzsdére tervezi vinni Uhde Chlorine Engineers (UCE) hidrogéntechnológiai részlegét a cég többségi pakettjének megtartásával. A Thyssenkrupp és az olasz De Nora 66-34 százalékos közös vállalata, az UCE a hidrogén előállításához használt klór-alkáli membránok legnagyobb gyártója a világon. Elemzők 3-6 milliárd euróra teszik az UCE piaci tőkeértékét.

A Thyssenkrupp vizsgálja egyúttal acélipari üzletága kiszervezésének a lehetőségét is, ami Európában a második legnagyobbnak számít.