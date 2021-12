Több mint 1 milliárd dollárt fektet be a Lego a vietnami, Ho Si Minh városában épülő új gyárába, így ez lesz a dán vállalat második üzeme Ázsiában - jelenti a Bloomberg.

Öt éve már megnyitottak egy üzemet Kínában, amely rendesen berúgta a vállalat motorját a térségben: 2019-óta ugyanis két számjegyű növekedést értek el a régióban.

Az új gyár egyébként szén-dioxid-semleges üzemként funkcionál majd és az építkezés már jövőre elindulhat - mondta Carsten Rasmussen, a Lego operatív igazgatója a lapnak.

A termelés már 2024-ben kezdődhet és az elkövetkező 15 évben akár 4 ezer embert is foglalkoztathatnak.

Ahogy arról júniusban a Napi.hu is beszámolt: a Lego állami támogatással 53 milliárd forintból bővíti a nyíregyházi üzemét. A fejlesztés 250 új munkahelyet hoz létre a nyírségi megyeszékhelyen, így azt a kormány 5,85 milliárd forinttal támogatja. A Lego csoport alelnöke a befektetést azzal indokolta, hogy a vállalatcsoport a válság ellenére is több mint 20 százalékkal növelte a forgalmát tavaly. Jesper Hassellund Mikkelsen hozzátette, hogy a nyíregyházi gyár a 2014-es megnyitás óta lépésről lépésre fejlődött, és most eljuthatott oda, hogy a fröccsöntő kapacitása 50 százalékkal, a csomagolási kapacitása pedig 30 százalékkal nő. A nyíregyházi építkezés 2023-ban ér véget, a gyár területe több mint 70 ezer négyzetméterrel bővül.