A Mercedes-Benz Group AG ismertette a 2022-es évre vonatkozó értékesítési adatait. A vállalat több mint 235 milliárd forint nettó árbevételt realizált Magyarországon, ami a megelőző évhez képest 32 százalékkal magasabb értéket jelent. A csillagos márka, amely már hetedik éve őrzi pozícióját hazai prémium személyautó szegmens élén, 2023-ban számos új modellt mutat majd be, és tovább erősíti a tisztán elektromos autózást célzó stratégiáját.

A Mercedes-Benz Group AG egyértelmű sikerekkel zárta a 2022-es évet. A társaság a magasabb kategóriás személyautókra és a prémium haszongépjárművekre fókuszált. A stratégiai átalakulásnak köszönhetően az árbevétel 12 százalékkal meghaladta a 2021-es értéket, amely 150 milliárd eurót eredményezett tavaly.

2022-ben összesen 2.040.719 darab Mercedes-Benz személyautó kelt el a nemzetközi piacokon, amely 5 százalékos növekedést jelent egy év alatt. Mindezt a Top-End Vehicle kategória, valamint az elektromos járművek iránt mutatkozó kimagasló növekedés tette lehetővé.

Tavaly a csoport személyautó és kishaszonjármű üzletágában 15 000 elektromos egyterű személyszállító és haszongépjármű talált gazdára, amely 15 százalékos növekedést eredményezett a megelőző időszakhoz képest. A Mercedes-Benz Vans divízió árbevétele meghaladta a 17 milliárd eurót, amely a megelőző időszakhoz képest 17 százalékos növekedést eredményezett.

Dinamikus fejlődés Magyarországon

A tavalyi év erőpróbái a vállalat értékesítéseire is hatással voltak, ugyanakkor nem vetették vissza a márka magyarországi sikerét. A dinamikus növekedést jól mutatja, hogy a Mercedes-Benz Hungária Kft. 2022-ben 235 milliárd forintot megahaldó árbevételt ért el, amely 32 százalékkal magasabb az előző évben realizált összeghez képest. A vállalat minden szegmensben növekedést mutatott fel 2022-ben, amely igazolja a Mercedes-Benz stratégiai átalakulásának sikerét.

Személyautó üzletág

A Mercedes-Benz Hungária Kft. személyautó üzletága a tavalyi eredményeknek köszönhetően 5,16 százalékos összpiaci részesedésével tovább erősítette meghatározó pozícióját Magyarországon, emellett a vállalat immáron hetedik éve vezeti a hazai prémium személyautók eladását. A 2022-es évet több mint 140 milliárd forintos nettó árbevétellel zárta a személyautó üzletág Magyarországon, amely 24 százalékos növekedést eredményezett a megelőző időszakhoz képest.

Tavaly a 2021. évi értékesítéshez képest 1 százalékkal több Mercedes-Benz személyautót regisztráltak. Ezt a növekedést a kihívások ellenére, valamint a hazai személyautó piac több mint 8 százalékos csökkenése mellett sikerült elérni.

2022-ben az 1656 darab regisztrált xEV, azaz plug-in hibrid és tisztán elektromos modell a személyautók teljes értékesítésének közel 30 százalékát tették ki. Az értékesített xEV modellek szegmensében mintegy 22 százalék plug-in hibrid modell volt, amely nem csak a prémium szegmensben, de a hazai plug-in-hibrid piac egészét tekintve is vezető pozíciót eredményezett. Az elmúlt évben már nyolc teljesen elektromos Mercedes-EQ modellt forgalmaztak, és összesen 16 modell 39 modellvariánsát tette elérhetővé vásárlóinak plug-in hibrid meghajtással.

Továbbra is igen népszerűek a SUV modellek, tavaly ebből a szegmensből került ki a regisztrált Mercedes-Benz személyautók 48 százaléka 2652 darab regisztrált modellel. 2022-ben a GLE 816 darab értékesített modellel a dobogó első helyén végzett, amely az összes eladás 14,8 százalékát tette ki. Második helyen a GLC modell követte 730 darab regisztrált járművel.

A tavalyi évben a magyarországi piacon is megnövekedtek a Mercedes-Benz úgynevezett Top-End Vehicle kategóriás, vagyis a kínálat csúcsát reprezentáló típusváltozatok eladásai. A három almárka, az AMG, a Mercedes-Maybach és a G-osztály a teljes hazai forgalombahelyezés 15 százalékát tették ki.

2022-ben minden hatodik eladott modell a kecskeméti gyártósorokról gördült le, a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában készült modellekből 897 darabot Magyarországon regisztráltak.

Összességében elmondható, hogy a Mercedes-Benz xEV értékesítései jelentik a hazai személyautópiac lassan, de biztosan növekvő plug-in hibrid és tisztán elektromos szegmensének motorját.

Kishaszonjármű üzletág

A Mercedes-Benz Hungária Kft. kishaszonjármű üzletága is eredményes évet tudhat maga mögött. Míg a márka a nemzetközi piacokon 8 százalékot meghaladó növekedést ért el, addig a magyarországi vállalat a regisztrációival 46 százalékos növekedést realizált, ezzel pedig már második alkalommal ért el rekorderedményt. Eladások tekintetében a Sprinter és a Citan modellek örvendtek a legnagyobb népszerűségnek, előbbi 49 százalékos, míg utóbbi 538 százalékos növekedést ért el a megelőző időszakhoz képest.

A tisztán elektromos kishaszonjármű eladások 118 százalékkal emelkedtek a 2021-es eredményekhez képest, amely az elektromos haszonjárművek magyarországi piacán az első helyet eredményezte 2022-ben. A kishaszonjármű üzletág 1458 darab regisztrált járművel és több mint 36 milliárd forint árbevétellel zárta a tavalyi évet Magyarországon.

Teherautó üzletág

A Mercedes-Benz Hungária Kft. tehergépjármű üzletága szintén erős eredménnyel zárta a 2022-es évet. A teljes piac 28 százalékos növekedését felülmúlta a Mercedes-Benz teherautó üzletágának 30 százalék feletti növekedése az előző évhez képest, amivel összességében a márka a hazai piac ezen szegmensének élmezőnyében, a harmadik helyen végzett.

A 2022-es a Mercedes-Benz Magyarország tehergépkocsi üzletágának utolsó éve volt, miután az anyavállalat korábbi döntése értelmében 2023. március végével a Mercedes-Benz együttműködése megszűnik a Daimler tehergépkocsi üzletággal.

Termékújdonságok és stratégiai irányvonal

A Mercedes-Benz 2023-ban is követi a luxus szegmens és a tisztán elektromos autózás mentén kijelölt stratégiai irányvonalát: a világ legértékesebb luxusautómárkájának kiemelt célja a tisztán elektromos, szoftvervezérelt technológia által támogatott mobilitás megvalósítása.

A márka 2023-ban is számos újdonságot mutat be hazánkban. Ebben az évben is jelennek meg elődmodell nélküli újdonságok, mint a EQE SUV, illetve a CLE Coupé, továbbá számos közkedvelt modell is megújul, melyek közül idén az E-osztály új típusaira fókuszál a márka. A vállalat 2023-ban továbbra is nagy hangsúlyt fektet a digitális folyamatok továbbfejlesztésére, köztük a Mercedes Me applikációra, amely állandó kapcsolatot teremtve, összeköti az autót, az ügyfelet és a műhelyt.