Élettartamuk során az elektromos járművek szén-dioxid-kibocsátása lényegesen kisebb, mint a hagyományos autóké - viszont a Nissan szerint a valódi fenntarthatóság érdekében meg kell duplázni ezeknek az akkumulátoroknak az élettartamát.

A japán autógyártó már a tisztán elektromos modell, a Leaf 2010 decemberi piacra dobása előtt a Sumitomo vállalattal közösen létrehozta a 4R Energy nevű céget, amely az elektromos járműveinek akkumulátoroknak az újragyártásával, újrahasznosításával, viszonteladásával és újrafelhasználásával foglalkozik.

A !R Energy gyárában az elhasznált autóakkumulátorokat osztályozzák. A legjobbak "A" besorolást kapnak, majd egy új, nagy teljesítményű akkumulátor egységekben újra fel lehet használni őket egy új elektromos járműhöz. A "B" besorolást kapott akkumulátorok elég nagy teljesítményűek olyan ipari gépekhez, mint a targoncák és a nagy helyhez kötött energiatárolók. Például otthoni vagy kereskedelmi létesítményekbe telepítve képesek elraktározni a napenergia által napközben termelt villamos energia feleslegét, majd éjszaka áramellátást biztosítani az épületben. Még a "C" besorolású akkumulátor alkatrészei is felhasználhatók - például olyan egységekben, amelyek tartalék energiát szolgáltatnak, amikor az elektromos hálózat meghibásodik, például élelmiszerboltokban, ahol a hűtőszekrényeknek és lámpáknak áramszünet esetén is üzemelniük kell.

A 4R Energy mérnökei úgy becsülik, hogy az újrafelhasznált akkumulátorok élettartama körülbelül 10-15 év, ami megnöveli az elektromos járművek akkumulátorainak hasznosságát és csökkenti azok teljes szén-dioxid-kibocsátását.