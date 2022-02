A Revolut magyarországi számlavezető bankja – azaz a Raiffeisen – saját kockázatértékelése alapján döntött az üzleti kapcsolat megszüntetéséről a kettejük között létrejött szerződés által biztosított felmondási események alapján – derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Indexnek megküldött válaszából. Ez mintegy félmillió magyar felhasználót érint – a Litvániában bejegyzett Revolutnak összesen közel 18 millió ügyfele van - írja az Index.

Aki eddig ezt a számlaszámot aktívan használta, annak mielőbb lépnie kell, ugyanis áprilistól már nem élnek ezek. Virág Barnabás, a jegybank alelnöke a lapnak adott interjúban kiemelte, hogy ezen a téren is a biztonság az első.

Virág elmondta, azért tartják fontosnak, hogy a Revolut leánybankként is megjelenjen Magyarországon, mert akkor értelemszerűen ezeket a problémákat a magyar ügyfelek magyar nyelven, egy hazai leánybankkal rendelkező entitásnál is el tudják intézni. Ebben az esetben az MNB-nek is, mint felügyeleti szervnek, sokkal erősebb lehet a jogérvényesítési szerepköre.

A Revolut és az MNB között folyamatos kapcsolat van. Eddig ezt az ajánlásunkat, hogy leánybankként jelenjenek meg a magyar bankpiacon, nem fogadták el, mi továbbra is ezt tartanánk a legegészségesebb megoldásnak - véli Virág.