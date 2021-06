A Szuezi-csatornában keresztbe álló konténerhajó, az Ever Given március 23-ától hat napig tartó veszteglés során a becslések szerint majdnem tízmilliárd dollárnyi értékű áru is átmenetileg beragadhatott a csatornába.

Bár a panamai zászló alatt hajózó monstrumot sikerült kiszabadítani, az továbbra sem hagyhatta el a csatornát

Túl gyorsan hajózott a Szuezi-csatornában az óriási méretű hajó a márciusi balesetekor, de ezért nem terheli felelősség az egyiptomi hatóságokat - írta a Forbes.hu a gcaptain.com nyomán.

A történtek után komoly kártérítési és biztosítási viták kezdődtek arról, hogy ki a felelős. A jelek szerint az egyiptomi hatóságokat ki lehet zárni: a UK Club biztosítótársaság vizsgálata ugyanis arra jutott, hogy az Ever Given túl gyorsan hajózott a csatornában, mielőtt elakadt, a Szuezi-csatorna felügyelete (SCA) azonban figyelemmel követte és ezért nem terheli őket felelősség.

Az SCA eleinte 916 millió dolláros kártérítést követelt a hajó japán tulajdonosától, a Shoei Kisentől, jelenleg viszont már 550 millió dollárral is megelégedne. A Shoei Kisen és biztosítója is elismerte már, hogy a hatóság jogosan követel pénzt, de az összeget túl magasnak tartják.

Oszama Rabie, az SCA vezetője korábban azt mondta,: a hajó 25 kilométer per órás sebességgel haladt a csatornában, ami 8-9 kilométer per órával haladja meg a megfelelő sebességet.