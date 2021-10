Vizsgálatot indít az Európai Bizottság (EB) Magyarország ellen, mert felvetődik a gyanú, hogy a kormány jogszerűtlenül vétózta meg az Aegon biztosító osztrák felvásárlását - ismerteti a portál az EB pénteki közleményét. Még tavaly novemberben állapodott meg az Aegon az osztrák Vienna Insurance Grouppal (VIG) arról, hogy értékesíti számára magyarországi, romániai, török- és lengyelországi érdekeltségeit.

A VIG a régió vezető biztosító csoportja, és Magyarországon is komoly tervei voltak, több felvásárláson is túl van már, az Aegon megvásárlásával piacvezető szerepre készült volna. Az eredeti tervek szerint a harmadik negyedévre, vagyis mostanra a felvásárlási ügylet le is zárult volna. A VIG osztrák tőzsdei cég, transzparens vevőnek számít, Magyarországon az Union Biztosító révén már évtizedek óta jelen van a piacon.

Az ilyen ügyleteket hivatalból a Magyar Nemzeti Bank és a Gazdasági Versenyhivatal is megvizsgálja, de a piac nem gondolta volna, hogy bármelyik hatóság is akadályt gördít a felvásárlás elé. Az idén áprilisban azonban a tranzakciót meglepő módon megvétózta a Belügyminisztérium a veszélyhelyzet idején alkalmazandó gazdaságvédelmi intézkedésről szóló kormányrendeletre hivatkozva, amely kimondja: a külföldi befektetők veszélyhelyzet alatti üzleteit megvétózhatja az állam, ha az sérti Magyarország biztonsági érdekeit.

A háttérben azt sejtik, hogy a kormány célja az lehetett, hogy nemzeti kézbe játssza át a jól menő biztosítót. Mészáros Lőrinc úgy döntött, hogy a biztosítási piacon is elkezd terjeszkedni a CIG Pannónia révén, amelyben egyre nagyobb részesedést szerez Keszthelyi Erikkel közös cége, a Hungarikum Biztosítási Alkusz révén. A Hvg.hu azt írja, hogy Orbán Viktor állítólag osztrák és holland diplomáciai körökből is kapott telefonokat, hogy ne tegyenek keresztbe az üzletnek.

Az Európai Bizottság most fél évvel később indít eljárást a vétó miatt: közleményükben az áll, az összefonódás-ellenőrzési rendelet 21. cikke kizárólagos joghatóságot biztosít a Bizottságnak az uniós dimenziójú összefonódások tekintetében. Vagyis a magyar kormánynak nem lett volna joga egy ilyen üzlet megakadályozásához. A vizsgálatban vélhetően kulcskérdés lesz, hogy a veszélyhelyzeti kormányzás milyen szabályokat írhat felül.