A Volkswagen-csoport 460 millió eurót fektet be 2025-ig wolfsburgi központi gyáregységének átalakításába és a modulrendszerű elektromos hajtáskoncepció (MEB) további fejlesztésébe - jelentette be szerdán Thomas Schaefer, a Volkswagen vezérigazgatója. A népszerű ID.3-as modell gyártásának előkészítői munkálatai Európa legnagyobb autógyárában az ütemterv szerint haladnak - írja a Reuters.

Az óriási kereslet miatt Zwickau és Drezda után jövőre Wolfsburgban is elindul a gyártás, a termelés felfutását 2024-re várják.

A mostani közel félmilliárd eurós beruházásból fejlesztik tovább a MEB platformot, (MEB+) és biztosítják a gyártás technológiai feltételeit. A Volkswagen újgenerációs zéró-emissziós autói gyorsabb töltéssel és nagyobb hatótávval bírnak - közölte Schaefer, aki nyáron a Skodától érkezett és vette át a márka irányítását. Az akkumulátorokat a társaság 2025-től működésbe álló salzgitteri egysége biztosítja.

Schaefer közlése szerint megkezdődtek az egyeztetések, hogy a cég egyik elektromos meghajtású sportterepjárójának(SUV) gyártását is Wolfsburgba hozzák. Az előkészítő munkálatokba a 60 ezer főt foglalkoztató gyáregység szakszervezeteit is bevonják.

Az érdekképviseleti szervek attól tartanak, hogy a zöld átállás során a Volkswagen csoporton belül veszít jelentőségéből a wolfsburgi gyáregység, amelynek éves termelése évek óta csökkenő tendenciát mutat.

A világ második számú autógyártója tavaly 8,6 millió járművet értekesített, a Toyota csoport mögött, amely 10,5 millió eladott járművel megőrizte globális vezető pozícióját.

ℹ️ Volkswagen accelerates transformation of Wolfsburg plant!



ℹ️ Investment of some €460 million to convert the Wolfsburg site into a highly productive #emobility factory!



ℹ️ Going forward, an all-electric model for the SUV segment is to leave the assembly line in Wolfsburg!